Des centaines de personnes rendent hommage à Joyce Echaquan

L'objectif était de rendre hommage à la femme atikamekw, mais aussi de dénoncer le racisme systémique.

C'est vraiment pour montrer une solidarité avec les différentes communautés autochtones, de dire qu’assez, c'est assez , rapporte une des organisatrices, Marjorie Laclotte-Shehyn, descendante de la Nation huronne-wendat.

On est ensemble pour Joyce, mais on est aussi ensemble pour dire qu'il y a du racisme systémique à Québec.

Une autre organisatrice de l'événement, Alexane Picard, précise que le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a été avisé de la tenue du rassemblement et que les manifestants doivent porter un masque en tout temps.

On est en zone rouge, puis on veut respecter la santé publique parce qu'on ne veut pas faire une éclosion non plus.

Alexane Picard