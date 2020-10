Courir 160 kilomètres pour remplacer un marathon annulé

Giovanni Pucella pratique la course à pied depuis un an pour cet événement, il a choisi de profiter de son entraînement même si la course à laquelle il était inscrit a été annulée à la dernière minute.

Question de profiter de ma forme physique, j’ai décidé de le faire par moi-même. Giovanni Pucella

Depuis samedi soir, il a amorcé une douzaine de boucles pour venir à bout des 160 kilomètres prévus.

À 11 h samedi matin, lorsque l’équipe de Radio-Canada est allée à sa rencontre, il lui restait 30 kilomètres à parcourir.

Si les gens n’étaient pas là , je ne suis pas certain que je courrai encore , dit-il alors que plusieurs amis sont venus l’encourager.

Je n'ai jamais participé à une course, ça aurait dû être ma première à vie, mais je remettrais ça à l’année prochaine si c’est possible , conclut-il en reprenant sa performance solo.

D'après des informations de Louis Martineau.