Poussière dans Limoilou : le rejet de la seconde action collective en appel

Le groupe de citoyens de Limoilou qui a été débouté lors d’un second recours collectif contre l'Administration portuaire de Québec et la Compagnie d'arrimage de Québec, le 4 mars dernier, veut faire annuler cette décision par la Cour d’appel. Selon eux, le jugement rendu par le juge Jacques G. Bouchard est erroné.

La décision avait déjà été prise le jour où le jugement a été rendu, mais c’est la semaine passée qu’on a officiellement déposé en Cour d’appel notre déclaration d’appel qui contient tous nos arguments et motifs d’appel , indique l’une des co-requérantes dans le dossier, Véronique Lalande.

Elle souligne que le juge s’est tout de même montré empathique à la situation vécue par les citoyens, même si finalement il s’en est surtout remis à l’argumentaire de l'Administration portuaire.

Il y a de grands pans de la preuve qui a été soumise qui n’ont même pas été discutés et repris dans le jugement, sans dire pourquoi on les avait écartés , soutient celle qui a entrepris le recours avec son conjoint Louis Duchesne.

Deux jugements différents

Véronique Lalande estime que cette récente décision diffère de celle qui avait été rendue par le juge Pierre Ouellet lors de leur première action collective où ils avaient obtenu gain de cause.

La première cause a duré 15 jours avec une preuve beaucoup moins importante et le juge Ouellet avait pris trois mois pour analyser la preuve et a réussi à faire un jugement de 60 pages. Alors que dans le cas du juge Bouchard, on a un procès qui a duré presque 50 jours avec plusieurs dizaines de témoins et des milliers de documents de preuve pour avoir, en un peu plus d’un mois, un jugement d’à peine 30 pages , illustre-t-elle.

La citoyenne conteste aussi l’interprétation du juge dans son analyse de la preuve scientifique.

Finalement, elle dénonce le fait que le juge les condamne à payer tous les frais afférents à la cause, représentant plusieurs millions de dollars. Juste pour ça, techniquement, on se devait d’aller en appel, comme c’est une décision qui aurait un impact très fort chez nous, mais qui pourrait aussi refroidir des aspirations légitimes de citoyens qui voudraient se lancer dans un recours collectif , relate Véronique Lalande.

La suite des choses

Si les juges de la Cour d’appel se penchent sur le dossier, ils pourront réexaminer l’ensemble de la preuve. Il n’y aurait pas de nouveau procès, ni de nouveau élément, selon Mme Lalande. Il est assez clair que le jugement est erroné en droit, donc on demande l’accueil de notre recours collectif et surtout l’annulation de cette condamnation , explique la citoyenne.

Cette deuxième action collective visait toutes les émanations de poussière en provenance du port depuis novembre 2010.

De son côté, le premier recours ne concernait qu’un seul épisode de poussière rouge, survenu en 2012.