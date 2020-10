Le fentanyl responsable d'un autre décès par surdose à l'Île-du-Prince-Édouard

Un homme dans la quarantaine est décédé d'une surdose, vendredi, dans la région de Summerside.

C'est la 11e surdose accidentelle à l’Île-du-Prince-Édouard depuis avril 2020. Huit d’elles étaient en lien avec le fentanyl, soit 73 %. Elles n'ont pas toutes mené à la mort.

Selon Santé Canada, le fentanyl est un analgésique opioïde très puissant, de 20 à 40 fois plus puissant que l’héroïne et 100 fois plus puissant que la morphine, ce qui accroît considérablement le risque de surdose accidentelle .

En mai 2020, la médecin hygiéniste en chef de l’Île-du-Prince-Édouard avait publié une alerte de santé publique à la suite de trois surdoses de fentanyl survenues le même jour.