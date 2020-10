Un studio de jeux vidéo de Saskatoon prend de l’ampleur sur la plateforme Apple Arcade

Le chef d’exploitation Ryan Holowaty le reconnaît, cette occasion c’est vraiment gros .

On a bâti cette bonne relation avec des entreprises comme Apple et Google au fil des années. C’était donc un honneur quand ils sont venus nous voir et qu’ils voulaient nous avoir sur leur plateforme , explique-t-il.

Le jeu Slash Quest est leur quatrième production pour la plateforme payante d’Apple. Le service du géant américain a été lancé il y a un an seulement.

Contrairement à d’autres entreprises, Noodlecake Studios n’a pas souffert des contrecoups de la pandémie, au contraire.

L’entreprise a vu une hausse de téléchargement de ses produits de 20 %, tout comme de ses revenus, entre mars et avril selon Ryan Holowaty. Depuis, ces chiffres se sont stabilisés.

Fondé en 2011, le studio de jeu vidéo travaille avec de nombreux partenaires internationaux au travers du globe. Ainsi, sa dernière production est un partenariat avec un studio brésilien.

Habitué à travailler à distance avec ses partenaires, Ryan Holowaty a choisi de garder l’entreprise à Saskatoon plutôt que de payer des loyers chers dans la Silicon Valley.

Vous n’avez pas besoin de vous rendre là-bas pour avoir du succès , assure-t-il.

L’entreprise a d’ailleurs embauché quatre nouvelles personnes pour son studio de Saskatoon durant la pandémie.