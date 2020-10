Un nouveau cas de COVID-19 à Saint-Jean

La personne touchée, dans la vingtaine, se trouve dans la région de Saint-Jean. Elle est actuellement en isolement.

La docteure Jennifer Russell, médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, le 20 août 2020. Photo : Radio-Canada

Le Nouveau-Brunswick a recensé 201 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie à la mi-mars.

Deux personnes sont décédées et 193 se sont rétablies. Au total, 79 422 tests ont été effectués depuis le début de la pandémie.

Éclosion dans le Maine

Douze cas positifs de COVID-19 ont récemment été déclarés chez Woodland Pulp, un employeur situé à Baileyville, dans le Maine.

Baileyville se situe près de St. Stephen, au Nouveau-Brunswick.

Le Bureau de la Dre Jennifer Russell, médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, travaille en étroite collaboration avec le Maine Center for Disease Control and Prevention et d’autres organismes partenaires, et surveille la situation de près.

À l’heure actuelle, nous ne sommes au courant d’aucun cas confirmé dans ce lieu de travail qui pose un risque pour les résidents de St. Stephen , a affirmé la Dre Russell.

Nous comptons recevoir au cours des prochains deux jours d’autres résultats de tests effectués au Maine Dre Jennifer Russell, médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick.

Les habitants de St. Stephen sont appelés à la vigilance et au respect des consignes sanitaires provinciales.