Le bilan des cas de COVID-19 s’alourdit encore au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le total est désormais de 455 cas sur le territoire régional depuis le début de la pandémie. Seulement cette semaine, 45 nouveaux cas ont été signalés.

Actuellement, le CIUSSS Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux Saguenay-Lac-Saint-Jean n’est pas en mesure de préciser la provenance de ces nouveaux cas de COVID-19. Par contre six cas avaient déjà été identifiés comme contacts de cas connus et les deux autres cas n'ont pour le moment aucun lien avec un foyer d'éclosion ou des cas déjà connus.

La santé publique régionale compte désormais 60 cas actifs dans la région, aucune hospitalisation et le nombre de décès n’a pas changé depuis le 6 mai dernier.

À l’échelle du Québec, les cas de coronavirus ont augmenté considérablement dans les dernières 24 heures. La santé publique rapporte 1107 nouveaux cas de COVID-19 et 10 décès.