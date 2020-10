Trois kayakistes et participantes au programme de conservation Portail Océan d’Ocean Wise ont fait le voyage de Kingston à Ottawa pour sensibiliser la population à la pollution dans les cours d'eau.

Anika Smithson, Monika Szyptko et Danika Guppy sont parties de Kingston le 26 septembre. Le but de leur expédition était d'aller à la rencontre des résidents de la région afin de leur parler de la conservation des cours d'eau et des océans.

Les trois kayakistes qui ont participé au programme Portail Océan, de gauche à droite : Monika Szpitko, Anika Smithson et Danika Guppy Photo : Radio-Canada / Olivier Plante

Elles ont pris part à des activités de nettoyage des rives tout au long de leur périple.

Nous faisons l'activité avec notre partenaire le Grand nettoyage des rivages canadiens. L'information sur notre collecte de déchets leur est envoyée. Leur équipe peut ensuite analyser le genre de déchets qui sont collectés partout au pays , a expliqué Anika Smithson, organisatrice de l'événement.

Parmi ce que les trois aventurières ont amassé entre Kingston et Ottawa se trouvent surtout des mégots de cigarettes, des petits bouts de plastique non identifiables ainsi que quelques masques chirurgicaux.

Je suis surprise par la quantité de petits bouts de plastique qui sont difficiles à voir , a ajouté Anika.