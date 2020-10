Une grande chaîne humaine en solidarité aux artistes

Juste dans mon cas, depuis le début de la pandémie, j’ai 19 contrats qui ont été annulés ou reportés, mais on ne sait pas l’an prochain ça va avoir l’air de quoi. , lance d’emblée Claire Jean, cofondatrice des Productions Muses et Chimères, qui organise l’évènement.

C’est important que le public ne nous perde pas de vue, nous les artistes et les organismes culturels. Claire Jean, cofondatrice des productions muses et chimère

La marche joyeuse et festive est une action de sensibilisation liée au mouvement A.R.T. C’est pour tous les artistes de l’Estrie qui veulent avoir une rémunération équitable et juste pour le travail qu’on fait. Ce mouvement-là est parti à la suite de la pandémie , explique Claire Jean.

Les artistes estriens s’inquiètent de la fermeture des salles de spectacles dans les zones rouges et craignent une situation du genre dans la région.

Tout est en train de se reconfiner et c’est évident que le milieu culturel en souffre. On encourage les gens à continuer d’aller voir des spectacles, ce n’est pas là qu’on est le plus à risque d’être contaminé , ajoute Mme Jean.

Les manifestants se rassembleront à 13 h 30 au Marché de la gare de Sherbrooke. Ils seront ensuite tous attachés entre eux avec une corde de deux mètres pour former une grande chaîne humaine. Ils se dirigeront vers le pavillon Armand-Nadeau du parc Jacques-Cartier.