Une station de radio de Whitehorse privée d’expansion par manque de bulletins de nouvelles

CJUC 92.5 est une station de radio à but non lucratif qui émet depuis Chambers House, un petit bâtiment dans Shipyards Park au nord de Whitehorse.

L’an dernier la radio avait soumis une demande pour déplacer son émetteur et augmenter sa puissance afin de toucher un plus grand public au Yukon. La station qui émettait depuis 2003 avait alors qu’une zone d’émission qui ne se résumait qu’à Whitehorse.

Le plan était d’installer le nouvel émetteur cet automne pour pouvoir diffuser de Fox Lake à Marsh Lake.

Le gestionnaire de CJUC 92.5, Bill Polonsky indique que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a refusé la demande le mois dernier.

Un des points de chaque licence est qu’il faut fournir des bulletins de nouvelles dans la programmation quotidienne , explique-t-il.

Toutefois Bill Polonsky souligne que sa station a de la difficulté à trouver des bénévoles qui sont intéressés pour produire ce type de contenu. La station a pour habitude de diffuser du contenu local, des programmes en syndication et de la musique de divers artistes.

Selon le fondateur de la radio communautaire Rob Hopkins, le Yukon dispose de suffisamment de fréquences disponibles pour des radios.

Une des choses qui me laisse perplexe c’est la quantité du spectre [hertzien] disponible sur le territoire du Yukon, s’étonne-t-il. On n’est pas dans un endroit comme Toronto ou Vancouver ou il n’y a plus suffisamment de place pour les radios .

Bill Polonsky indique que la station resoumettra une demande de licence en ajoutant un bulletin de nouvelles locales. Le nouveau transmetteur devra attendre pour pouvoir être installé.