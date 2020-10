COVID-19 : 1107 nouveaux cas et 10 décès de plus sur le territoire québécois

Le Québec demeure au-dessus de la barre des 1000 nouveaux cas de COVID-19 samedi, avec 1107 nouveaux cas. La province recense par ailleurs 10 décès de plus reliés à la maladie.

Un décès lié à la maladie a été comptabilisé dans les dernières 24 heures, sept sont survenus entre le 26 septembre et le 1er octobre et deux à une date inconnue. Le nombre de morts dans la province s'établit maintenant à 5867.

Par ailleurs, le nombre de personnes hospitalisées continue d’augmenter, de 24, pour se retrouver à 326. De ces personnes, 11 de plus se trouvent aux soins intensifs, pour un total de 60.

Le nombre de nouveaux cas a augmenté de façon importante dans les derniers jours au Québec, franchissant le cap des 1000 vendredi, pour la première fois depuis le début de mai, avec 1052 nouveaux cas.

C’est toujours à Montréal qu’on compte le plus de nouveaux cas, soit 411. Suivent la Capitale-Nationale et la Montérégie, avec respectivement 153 et 142 nouveaux cas.

Au total, le Québec recense 77 380 personnes infectées par le coronavirus depuis le début de la pandémie.

Selon les dernières données, 28 778 tests ont été réalisés le 1er octobre.

En Ontario, la deuxième province canadienne la plus touchée par la pandémie, 653 nouveaux cas ont été recensés dans les dernières 24 heures.

Nouvelles règles en zone rouge

En raison de l’ampleur que prend cette deuxième vague de COVID-19, le gouvernement a déclenché lundi l’alerte rouge dans la région de Montréal, dans les 82 municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) ainsi que dans les Laurentides, et dans la région de la Capitale-Nationale, exception faite de Portneuf et de Charlevoix, dans Chaudière-Appalaches et dans la MRC de la Rivière-du-Nord.

En plus de subir la fermeture des bars, des restaurants, des salles de spectacle, des casinos, des cinémas, des théâtres, des bibliothèques et des musées, les gens vivant dans ces zones n’ont maintenant plus le droit de se réunir en famille ou entre amis.

Les déplacements non essentiels vers d'autres régions n’étant pas recommandés, la Sûreté du Québec a aussi mis en place vendredi midi des points de sensibilisation sur les routes.

Par ailleurs, les sports d’équipe pourraient également être interdits dans ces régions lundi. Des consignes claires à ce sujet devraient alors être données, selon le premier ministre, François Legault.