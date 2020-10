Un projet de quai et d'entrepôt au port de Long Pond contesté

Ocean Choice international (OCI) a proposé récemment un projet de quai et d’entrepôt frigorifique au port de Long Pond, à Terre-Neuve-et-Labrador. Une forte opposition des citoyens à l’annonce de l’entreprise a conduit son président Blaine Sullivan à lancer une campagne de relations publiques.

Selon M. Sullivan, les gens verront bientôt les avantages d’un projet de construction d’un quai et d’un entrepôt de 17 000 mètres carrés au milieu du port de Long Pond, à Conception Bay South.

Un questionnement accru

Après l’approbation du projet par la ville, les habitants ont créé un groupe communautaire pour réclamer davantage de consultations publiques ainsi qu’une évaluation environnementale.

Leurs préoccupations varient de la possibilité d’inondations à la menace de dommages pour les écosystèmes locaux.

Pour tenter de répondre à ces préoccupations, M. Sullivan a rencontré les citoyens individuellement et en petits groupes. Un site internet répond aussi à plusieurs questionnements.

Nous avons engagé une entreprise pour étudier plus en profondeur la question du port et de son impact sur les inondations, les marées, la sédimentation et l’action des vagues autour du port , a déclaré M. Sullivan.

Le président d'Ocean Choice International, Blaine Sullivan. Photo : CBC / Adam Walsh

De nombreux résidents qui ont exprimé des inquiétudes souhaitent toutefois qu’une évaluation environnementale soit réalisée, mais cela semble peu probable.

L’ OCIOcean Choice International a soumis une proposition à la division de l’évaluation environnementale de la province en août 2018 et la province a décidé qu’une telle évaluation n’était pas nécessaire.

La zone proposée pour le remplissage est de moins de cinq hectares et n’est pas située dans un estuaire , peut-on lire dans la décision.

Un récif artificiel

Certains résidents affirment que la zone portuaire de Long Pond est un estuaire, mais un courriel adressé à la CBCCanadian Broadcasting Corporation par un porte-parole du ministère de l’Environnement affirme que tous les apports d’eau douce dans l’eau salée ne constituent pas un estuaire , et que le ministère n’a jamais considéré que Long Pond en était un.

Le ministère n’a toutefois pas précisé comment il détermine ce qui est considéré comme un estuaire. Nous sommes en train de créer un récif artificiel et en fait, il est deux fois plus grand que la zone que nous remplissons , a dit pour sa part M. Sullivan.

Ce plan de récif artificiel sera contrôlé par le Ministère des Pêches et des Océans pendant cinq ans.