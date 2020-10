Début des parties de la LHJMQ: une saison différente et incertaine

Plus de 200 jours après avoir vu leur saison 2019-2020 prendre fin abruptement, les Foreurs de Val-d’Or et les Huskies de Rouyn-Noranda ont pu lancer une nouvelle campagne vendredi, en pleine incertitude causée par la deuxième vague de la Covid-19.

Soumis à un protocole sanitaire strict depuis cinq semaines, les organisations juniors majeures du Québec doivent se passer de leurs partisans dans les arénas, ce qui vient enlever un peu de l’excitation en ce début de saison.

On est content de pouvoir jouer et on se sent privilégiés si on se compare à plusieurs autres sphères d’activités, souligne le président des Foreurs, Dany Marchand. Mais en même temps, ça nous laisse un goût amer de jouer à huis clos, sans nos partisans et bénévoles. Ce sont des éléments tellement importants pour les équipes juniors majeures. Il manque l’émotion que ces gens-là apportent. Mais on est quand même excités que ça commence.

Le défi pour les organisations sera de garder un contact étroit avec sa base de partisans pour les saisons à venir.

On va devoir être imaginatifs avec notre présence sur les médias sociaux et la webdiffusion, note Dany Marchand. On sait que les habitudes des gens sont faciles à perdre et on a besoin des amateurs pour assurer la pérennité de l’équipe à Val-d’Or. On se croise aussi les doigts pour que la situation nous permette d’en accueillir un certain nombre avant la fin de la saison.

Défaits 4-3 en tirs de barrage par les Olympiques de Gatineau, les Foreurs ont des attentes élevées cette saison. La montée de la deuxième vague de Covid-19 laisse cependant planer un doute sur la suite des choses, une réalité à laquelle le capitaine Jakob Pelletier tente de ne pas penser.

C’était différent ce soir, mais je pense que j’étais autant excité qu’à ma première saison à 16 ans. Je ne dirais pas qu’on est inquiets. On regarde ça un jour à la fois. Ce qui va arriver lundi pour dans les prochaines semaines, c’est hors de notre contrôle, a-t-il souligné.

L’entraîneur-chef Daniel Renaud espère que son équipe saura créer sa propre émotion dans ce contexte fort différent. C’est à nous de nous dire qu’on est dans le junior majeur, que c’est le plaisant et qu’il y a un prestige relié à ça. Aussi , le protocole COVID-19 n’est vraiment pas dur à gérer. C’est devenu dans nos habitudes, les gars ont compris le principe et c’est respecté.Protocole strict à Rouyn-Noranda

Du côté des Huskies de Rouyn-Noranda, la saison s’est également amorcée par un revers, de 5-3 face aux Voltigeurs de Drummondville.Tout comme à Val-d’Or, des précautions importantes ont également été mises en place à l'aréna Iamgold, afin de protéger les joueurs ainsi que le personnel admis sur place.

Le directeur opérationnel de l’équipe, Gilles Bérubé, explique que tous les gens autorisés à entrer dans l’aréna lors d’un match devront se soumettre à un contrôle rigoureux.

Au niveau des joueurs, c’est notre thérapeute sportif qui prend leur température lors de leur arrivée à l’aréna. Le matin avant la pratique, et le soir avant le match, même chose. Pour nos travailleurs essentiels, caméramans, photographes, musique et tout ça, on est environ 25, on prend la température de chaque personne à l’entrée. Si la température n’est pas bonne, on leur demande de quitter, tout simplement , explique M. Bérubé.

Le personnel administratif de l’équipe a également fait preuve d’imagination afin de combler le vide créé par l’absence de spectateurs dans les estrades.

Du côté où la caméra va pointer, on a huit grandes bannières installées. Deux des Huskies, et les autres de commanditaires. On a demandé aussi aux partisans de nous envoyer leur photo. Il y a environ 400 photos d’installées, de gens avec leur tête. Ça met un peu de vie dans l’aréna et les joueurs apprécient , souligne M. Bérubé.