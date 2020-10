Des communautés rurales de la N.-É. réclament un service d’ambulances plus rapide

Les citoyens de l'île Brier et de l'île Long, à environ 70 kilomètres de Digby, disent être habitués à devoir attendre jusqu’à 90 minutes avant de voir arriver une ambulance lors d’une urgence.

En plus, des insulaires ont récemment indiqué que des ambulances stationnées dans leurs régions semblent s’absenter plus fréquemment, pour se déplacer vers le territoire continental afin d’assurer le service dans cette région, lorsque les autres ambulances ne sont pas disponibles.

Le ministre de la Santé affirme toutefois qu’aucun changement récent n’a été apporté au service dans la région.

On a clairement l’impression que c’est une question d’économie d’argent, et non pour sauver des vies , a indiqué Helen Teed, une résidente de l'île Long qui a invité les membres de sa communauté à écrire aux représentants du gouvernement pour obtenir des changements.

Nous nous sentons comme des citoyens de seconde zone, et nous avons l’impression que notre vie n’a aucune valeur.

Les habitants de l'île Long doivent prendre un traversier pour se rendre sur le continent. Ceux qui vivent sur l'île Brier doivent prendre deux traversiers. Photo : (Google Streetview)

Pendant 15 ans, Helen Teed a été formée en tant que première répondante médicale. Elle a travaillé avec le service d’incendie de l'île Long.

Elle affirme que les premiers répondants médicaux ne remplacent pas les ambulanciers.

Nous ne sommes pas une solution , a-t-elle dit. Nous sommes seulement comme un pansement pour leur faire gagner du temps. Avec le nombre d’appels que nous recevons, ce sont des volontaires, ils ne sont pas payés et ils ne sont certainement pas formés.

Helen Teed a pris sa retraite l’année dernière. Selon elle, si les longs délais d’attente ne sont pas nouveaux, ils sont devenus très fréquents ces derniers temps .

Je peux vous dire que j’ai passé de longues périodes d’attente avec des patients et sans ambulance parce qu’elles avaient été retirées de l’île pour aller ailleurs , a déclaré Mme Helen Teed.

Ces temps d’attente peuvent être encore plus longs si le service des urgences de Digby est fermé, ce qui signifie que les gens doivent être emmenés dans un hôpital encore plus éloigné.

Une attente interminable

Cindy Titus, une habitante de l’île de Brier, a raconté s’être retrouvée à deux reprises à attendre une ambulance plus longtemps qu’elle ne le pensait. Les deux incidents, dit-elle, étaient liés à la santé de son mari.

Les deux temps d’attente étaient d’environ 90 minutes.

En plus de la longue attente pour l’ambulance, Titus a dit qu’une fois arrivé, aucun des ambulanciers n’avait la classification nécessaire pour administrer un quelconque soulagement de la douleur.

Son mari a donc été envoyé à l’hôpital de Digby, à plus d’une heure de distance, en proie à l’agonie.

Je souhaite catégoriquement être couverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par des ambulanciers autorisés à administrer des médicaments contre la douleur , déclare-t-elle.

Elle indique avoir envoyé des courriels et des lettres à plusieurs membres du gouvernement, mais n’a toujours pas reçu de réponse.

Jeudi, le ministre de la Santé Randy Delorey a rapporté aux journalistes que cette affaire avait été portée à son attention au cours des dernières semaines par le ministre de l’Environnement Gordon Wilson, député de Clare-Digby.

Le ministre de la Santé et député de Clare-Digby, Randy Delorey. Photo : Radio-Canada / CBC / Paul Poirier

Randy Delorey a dit avoir demandé au personnel de creuser pour découvrir ce qui se passe dans la région.

Je peux confirmer qu’il n’y a eu aucun changement structurel, ni aucun changement de politique concernant les installations et les opérations dans cette région , a-t-il précisé.

Cela signifie donc que le travail consiste maintenant à comprendre quelles sont les préoccupations de la communauté concernant les services.

Randy Delorey a déclaré qu’on lui avait dit qu’il n’y avait pas eu de changements depuis 2012 ou 2013, lorsque les ambulanciers de la province sont passés d’un service de 24 h à un service de 12 h.

Mais Terry Chapman, directeur commercial de la section locale 727 de l’Union internationale des ingénieurs d’exploitation, qui représente les ambulanciers de la province, a indiqué que les ambulances qui se déplacent pour être prises en charge et les longs délais d’attente posent un problème dans toute la province.

Nous avons débattu, depuis plus de deux ans, avec les représentants de la Chambre, pour illustrer que la pratique actuelle est inacceptable , a fait savoir M. Chapman. Ce n’est pas seulement Long et Brier qui en souffre.

C’est une erreur du système qui est liée à de nombreux facteurs autres que le simple fait d’appeler une ambulance et d’en avoir une à disposition. C’est la faute des retards de déchargement des hôpitaux et des ambulances sans personnel disponible. C’est un gros problème.

Terry Chapman est le directeur commercial du syndicat qui représente les travailleurs paramédicaux dans la province. Photo : CBC

Selon M. Chapman, bien que le processus de réaffectation est relativement courant , l’employeur Emergency Medical Care Inc. ne fournit pas de données sur l’état du système au syndicat.

Le syndicat a demandé un rapport sur le système d’ambulances de la Nouvelle-Écosse, réalisé par Fitch and Associates, qui, selon M. Chapman, pourrait contenir des recommandations pour résoudre ces problèmes.

Le ministre de la santé a promis de rendre le rapport public, mais M. Delorey a déclaré à la fin de l’année dernière qu’il ne pouvait pas être partagé pendant que la province et l’employeur étaient en négociations. Un nouveau contrat pour le personnel paramédical a été finalisé à la fin du mois dernier.

Volume d’appels élevé

Dans un courriel, un porte-parole de Emergency Health Services (EHS) a déclaré que tous les efforts sont faits pour maintenir les ressources paramédicales dans les communautés insulaires.

La note indique que le volume d’appels a récemment été élevé dans toute la province pour diverses raisons .

En raison du volume élevé d’appels, il arrive que les équipes paramédicales doivent quitter la communauté pour couvrir le système, qui est conçu pour se mouvoir et s’adapter à la demande , a-t-il précisé.

Cela signifie que lorsqu’une équipe paramédicale doit quitter l’île, une autre équipe est en route pour assurer sa couverture, ce qui fait partie du plan de déploiement dynamique que l’ EHSEmergency Health Services emploie à travers la province .

Une ambulance en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Frédéric Wolf

La déclaration indique que le centre de communication médicale de l’ EHSEmergency Health Services est en mesure de fournir des instructions par téléphone pour les soins, et que les agents de communication sont en mesure de rester au téléphone jusqu’à l’arrivée d’une ambulance dans certains cas.

Il a également indiqué que les niveaux de personnel dans la région sont bons, mais que les effectifs sont complexes et à facettes multiples .

Nous sommes toujours à la recherche de moyens pour améliorer le système et le rendre plus efficace , peut-on lire dans la note.

Pour sa part, Helen Teed a annoncé qu’elle priait les habitants de l’île ayant subi un long délai d’attente de déposer un rapport auprès de EHSEmergency Health Services et de continuer à écrire aux représentants du gouvernement.

Si nous nous montrons complaisants, ils n’enverront plus l’ambulance et viendront juste quand il y aura un appel , a-t-elle dit. Et ce n’est pas bien .