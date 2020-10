Consultations sur l’avenir du Franco, le rêve de l’indépendance est-il possible?

Jusqu’au 11 octobre, les Franco-Albertains peuvent se prononcer sur l’avenir de l’hebdomadaire Le Franco en répondant à un sondage en ligne  (Nouvelle fenêtre) . C’est la première étape d’une série de consultations qui tenteront, entre autres, de trancher pour de bon la question de l’indépendance du journal et de trouver un modèle de financement viable, deux objectifs qui ne seront pas nécessairement pleinement réconciliables.

En décembre dernier, la nouvelle a eu l’effet d’un coup de tonnerre sur la communauté franco-albertaine. L’Association canadienne-française annonçait avoir dissous le conseil d’administration indépendant du Franco et congédié sa rédactrice en chef, Hélène Lequitte.

L’association a alors promis de consulter les francophones pour savoir ce qu’ils attendaient de leur journal communautaire. C’est le Centre de leadership et d’évaluation inc. (CLÉ) qui a été mandatée par l’ ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta et la direction du Franco pour réaliser la consultation.

À l’aide notamment des résultats au sondage, le centre présentera une série de modèles de gouvernance et de modèles d’affaires pour le journal. Des séances de discussions auront ensuite lieu avec des membres de la communauté.

Tout est sur la table sauf la fermeture du journal , ajoute le directeur du Franco, Simon-Pierre Poulin, nommé en février 2020.

Le directeur de l’organisme Francophonie albertaine plurielle, Alphonse Ahola entend bien saisir l'occasion d'élargir la discussion : Une bonne initiative pourrait être de sollicitée des gens de la diversité pour écrire des articles dans Le Franco.

L’ancien président du conseil d'administration indépendant du Franco, Louis Grenier, accuse l’ ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta d’avoir trop tardé à lancer les consultations et d’être plus à l’écoute de ses quelque 3000 membres que des plus de 265 000 Albertains sachant parler français. J'ai l'impression que ces gens-là vont faire ce qu’ils veulent faire, mais qu'ils vont se donner une belle apparence comme quoi ils veulent s'informer auprès du public , lance-t-il.

Une accusation que rejette catégoriquement le vice-président de l’ ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta , Pierre Asselin, qui affirme que l’organisme cherche au contraire à ratisser aussi large que possible. Il s’engage également à la transparence et se dit en faveur de rendre publics les résultats du sondage.

On s’engage à suivre les recommandations à suivre le résultat qui sort du processus. Pierre Asselin, vice-président, ACFA

Seul bémol, la solution trouvée ne devra pas menacer la santé financière de l’ ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta ou son statut d’organisme à but non lucratif.

L’indépendance, une nécessité?

Le Franco doit-il nécessairement être indépendant? Selon Louis Grenier, c’est une question non négociable.

Louis Grenier, ancien président du conseil d'administration du Franco souhaite que le journal soit pleinement indépendant et reflète la réalité de tous les francophones. Photo : Radio-Canada

Simon-Pierre Poulin rappelle cependant que la division des tâches du rédacteur en chef entre deux personnes, instaurée à son arrivée, limite énormément les possibilités de pression sur les journalistes. On se retrouvait avec quelqu’un qui avait le même chapeau pour demander de la pub à l’ ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta , rendre des comptes sur ses états financiers à l’ ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta , écrire des éditoriaux sur la gestion de l’ ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta , explique-t-il.

A-t-il subi des pressions depuis son arrivée en poste? La réponse est un non catégorique.

Et l’indépendance financière?

La question la plus épineuse est probablement celle des finances. Le journal sera à nouveau déficitaire confirment Simon-Pierre Poulin et Pierre Asselin. En janvier, l’ ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta affirmait que le journal devait 200 000 $.

Pierre Asselin affirme qu’une partie des liquidités dont disposait le journal a été retournée dans les coffres de l’association ce qui a diminué substantiellement sa dette.

Tous admettent que le journal pourrait ne jamais être financièrement autonome et donc rester dépendant des subventions gouvernementales.

Le maintien de du journal dans le giron de l’ ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta n’est pas exclu. Comme le Toronto Star, ils ont des propriétaires, personne ne dirait que c’est pas un journal indépendant. Lui et Simon-Pierre Poulin rappellent que l’ ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta s’est engagée par contrat à respecter la charte de l’Association de la presse francophone.

Le directeur se montre toutefois optimiste : ça soulève les passions et on a une histoire centenaire sur laquelle se baser.