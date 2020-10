Une défaite à Chicoutimi pour débuter la saison des Cataractes

Les hommes de Ron Choules se sont inclinés 5-2 face aux Saguenéens à Chicoutimi. Les Cataractes avaient pourtant pris les devants 2-1 après une période, mais l’indiscipline leur a fait mal. Les Saguenéens ont inscrit deux buts en avantage numérique et n’ont plus regardé derrière.

Marc-Antoine Pépin et Xavier Bourgault ont marqué les deux buts de la formation mauricienne.

Diffusion en plein air

Des dizaines d’amateurs s’étaient rassemblés au ciné-parc de la station de ski Vallée-du-Parc pour assister à la rencontre qui était projetée sur écran géant.

La direction des Cataractes a communiqué avec la station de ski, il y a environ un mois, pour pouvoir offrir la première partie de la saison 2020-2021 des Cataractes sur l’écran installé cet été dans le stationnement de Vallée-du-Parc.

Nous, d’emblée, on a dit qu’on était d’accord. C’est une belle activité familiale et on est très heureux d’accueillir tous les amateurs de hockey , se réjouit le directeur général, Alain Beauparlant.

Environ 30 minutes avant la mise au jeu initiale, une quarantaine de voitures étaient déjà présentes, alors que leM. Beauparlant s’attendait à ce que le site, pouvant contenir 250 véhicules, soit plein à 75 % de sa capacité.

Petits et grands arboraient l’uniforme de l’équipe locale.

La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a annoncé en août que ses matchs seraient disputés à huis clos. Qu’à cela ne tienne, toutes les prochaines parties des Cataractes, à commencer par celle de samedi, seront présentées au cinéma de la Place Biermans.