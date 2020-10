Cœur de pirate, une artiste engagée

J’essaie de le faire à ma façon en musique et ça aurait été impossible pour moi de ne rien dire alors que je peux parler aux gens. Aujourd’hui, je suis contente de prendre la parole, même si par moments je le fais de manière très imagée et humoristique , avoue Cœur de pirate en entrevue avec Catherine Richer, chroniqueuse culturelle du 15-18.

L’inspiration de sa nouvelle chanson T’es belle lui est venue après avoir lu des commentaires sous les photos qu’elle publie sur Instagram, lui disant qu’elle était plus belle quand elle souriait.

Même si ça semble inoffensif, ça ne l’est pas vraiment. Ça représente un problème très ancré dans notre société. La femme pour plaire et être acceptée, aimée, il faut qu’elle soit heureuse et avenante. C’est une critique que l’on m’a faite souvent dans ma carrière. Que j’avais l’air bête, car je ne souriais pas assez, alors qu’on ne dirait pas la même chose à un gars. Cœur de pirate

Prendre position, une responsabilité

Quand elle a commencé à faire de la musique, la chanteuse ne sentait pas le besoin de prendre des positions politiques. On lui avait aussi déconseillé de le faire, car cela déplacerait l’attention sur autre chose que sa musique.

Aujourd’hui, avec 12 ans d’expérience et de carrière, ça serait pour moi inconscient de ne pas prendre ma responsabilité en tant que personnalité publique. Je ne pourrais pas me taire sur des sujets qui me touchent.

Quand j’ai fait mon coming out, c’était important pour moi. Mais ça a été fascinant de voir le traitement que les gens m’ont réservé. On avait même remis en question ma santé mentale et on avait dit que je n’étais pas une bonne mère, car j’étais en relation avec une femme trans. J’avais vraiment l’impression de faire un bond en arrière. Ça m’a bouleversée et beaucoup marquée. Cœur de pirate

Cependant, ces événements, des agressions sexuelles, des actions de personnes qui ont travaillé avec elle, ainsi que le sexisme qu’elle dit avoir vécu au début de sa carrière ne l’ont pas définie. Ça s’est rajouté à ma narration, mais ça n’est pas tout ce que je suis. Au lieu de me laisser enterrer par ça, j’ai décidé de trouver une solution. Et c’est un beau message à véhiculer et c’est ce que j’essaie de faire avec ma nouvelle chanson.

La chanteuse Coeur de pirate Photo : Avanti Groupe

Les conséquences de la pandémie sur la culture

Celle qui devait commencer une nouvelle tournée en mars dernier s’inquiète vivement de l’arrêt des spectacles à cause de la pandémie de la COVID-19. On assiste à la mort du spectacle vivant. Je ne sais pas si les gens sont conscients de ça. C’est une chose de pouvoir faire des concerts, mais il y a des équipes derrière , soutient-elle.

Cœur de pirate souligne qu’on lui demande de faire des spectacles sur Instagram et les réseaux sociaux, mais elle n’est pas certaine que c’est la bonne manière de faire vivre les gens qui l’entourent. J’ai un groupe qui dépend de moi. Je trouverais ça hypocrite de continuer de mon côté et de ne pas faire travailler les gens qui sont avec moi , précise-t-elle.

Béatrice Martin alias Coeur de Pirate Photo : Radio-Canada

Par ailleurs, elle insiste sur le fait que les concerts sont des espaces de rassemblement. Il n’y avait pas d’endroit où je me sentais plus en sécurité et acceptée que lorsque j’allais voir un concert d’un groupe que j’aime. Maintenant, on se retrouve rivés à nos écrans.

Outre le fait que la pandémie a fait mal à l’industrie du spectacle, Cœur de pirate s’inquiète des effets à long terme.

Une société sans culture s'abrutit. Ça m'inquiète beaucoup. Tout est instantané maintenant. Il y avait une attente qui n’existe plus. Ça me fait beaucoup de peine et j’espère qu’on va pouvoir trouver une solution, car la santé c’est le plus important. Mais il faudrait écouter le milieu culturel qui est la source de rayonnement du Québec. Cœur de pirate