Des stationnements gratuits... payants pour la Ville de Trois-Rivières

Depuis le 30 mars, la Ville de Trois-Rivières a rendu le stationnement sur rue gratuit. Une mesure qui devait être temporaire et qui a été prolongée jusqu'au 19 octobre. Par contre, même gratuits, les stationnements ont été payants pour la Ville.

En date du 8 septembre dernier, ce sont 64 000 $ qui ont été recueillis dans les parcomètres du centre-ville. Même s’il ne s’agit que d’une fraction du montant normalement amassé pour la même période, certains s’en sont étonnés.

Le montant amassé en 2020 reste cependant une fraction de ce qui est normalement recueilli. Photo : Radio-Canada

D’autres personnes rencontrées vendredi aimeraient bien que cet argent soit réinvesti au centre-ville.

À l’origine, la gratuité devait être en vigueur jusqu’au 13 avril. Depuis, la date a été reportée plusieurs fois, mais rien n’a été installé directement sur les parcomètres, alors que le conseil municipal avait évalué la possibilité d’y apposer des autocollants.

Le 64 000 $, ça représente moins de 15 % des revenus habituels, donc on se disait que ça, plus tous les enjeux de communication et les enjeux de travaux publics, [...] qu’on avait fait notre effort de guerre , explique le conseiller du district Marie-de-l’Incarnation, Denis Roy.

Une banderole avec l’information a toutefois été installée au-dessus de la rue Royale, à la hauteur de la rue des Forges.

Une banderole au-dessus de la rue Royale. Photo : Radio-Canada

Nous, on a un horodateur devant notre commerce et on voyait tout le temps du monde en train de payer leur stationnement, même si c’était gratuit , raconte un commerçant.

Les sommes amassées s’en vont directement dans le budget général de la Ville qui n’envisage pas les utiliser pour un projet spécial.

Avec les informations de Pascale Langlois