Plus de 80 postes d'enseignants d'immersion française toujours vacants au TDSB

Si la pénurie d'enseignants au TDSBConseil scolaire public anglais de Toronto affecte pratiquement toutes les classes, c'est l'immersion française qui est le plus durement touchée. C'est ce qu'a confirmé le conseil scolaire dans un communiqué publié sur son site web et envoyé aux parents.

Il y a toujours une pénurie d'enseignants de français et un certain nombre de salles de classe (...) restent sans enseignant. Nous avons pris des mesures immédiates [et offert] des stages aux enseignants occasionnels anglophones pour occuper les 80+ postes vacants jusqu'à ce que nous puissions trouver des enseignants de français. (...) De plus, nous continuons à recruter de nouveaux professeurs de français de l'extérieur de la province - bien qu'il s'agisse d'une solution à plus long terme.

Le TDSB est affecté par des problèmes de manque de personnel depuis la rentrée. À quelques jours de la rentrée, une grande proportion de parents qui avaient décidé d'envoyer leurs enfants à l'école en personne ont subitement changé d'idée afin de choisir l'éducation à distance.

En raison de cette pénurie, ils se retrouvent sans éducation ou reçoivent une éducation partielle. Le conseil scolaire a d'ailleurs repoussé la rentrée à plusieurs reprises.

Dans le communiqué émis vendredi soir, la direction du TDSB explique qu'environ 4000 élèves inscrits à l'éducation à distance à l'élémentaire se retrouvent dans éducation.

À ce jour, plus de 94 % (environ 56 000) des élèves des écoles élémentaires virtuelles sont en classe et reçoivent une formation de la part d'un enseignant. Nous (...) faisons tout notre possible pour continuer à trouver des enseignants afin que l'apprentissage puisse commencer.

Le TDSB est le plus grand conseil scolaire au pays.