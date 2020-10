Un employé de la ville de Dolbeau-Mistassini meurt dans des circonstances nébuleuses

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances et les causes exactes du décès, qui demeurent nébuleuses. L’aréna de Dolbeau-Mistassini sera donc fermé pendant un certain temps.

Dans un communiqué acheminé aux médias en début de soirée vendredi, la Ville a précisé que le décès a été confirmé par la famille de l’employé au cours des dernières heures.

L’enquête permettra de déterminer si l’employé a été victime d’un malaise ou d’un accident, ce dernier s’étant trouvé inconscient pour une cause encore inconnue , a fait valoir la porte-parole de Dolbeau-Mistassini, Christine Sauvageau.

Elle assure que la Ville consacre toutes les ressources nécessaires afin de faire la lumière sur la situation .

La CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail a été avisée et de l’aide psychologique est fournie aux employés qui se sentent affectés par la mort de leur confrère.

J’offre toutes mes condoléances à la famille. C’est un triste événement et nous allons tout faire pour que les proches aient des réponses rapidement. Pascal Cloutier, maire de Dolbeau-Mistassini

Les drapeaux seront mis en berne devant l’hôtel de ville jusqu’à lundi, jour des funérailles.