Un début de saison particulier pour les Saguenéens de Chicoutimi

Malgré le contexte et l’absence de partisans, la motivation est au rendez-vous chez les Bleus, croit leur entraîneur-chef, Yanick Jean.

Tout le monde avait tellement hâte de jouer, de revenir ici et d’être de retour en équipe. Je pense que juste de jouer pendant ce temps-là, c’est un privilège pour nos joueurs et ils le reconnaissent , a-t-il déclaré, avant le match.

En dépit du climat d'incertitude qui plane sur la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) en raison de la suspension pressentie des sports d’équipe dans les zones où le virus est très présent (zones rouges), le président du conseil d’administration de l’équipe, Richard Létourneau, demeure confiant.

Je pense que la santé publique est là pour prendre des décisions. S’il y a quelque chose, on fera nos représentations. Une chose est sûre, si on a commencé la saison en réduisant le calendrier, c’est pour être capable, s’il y avait ce genre de chose là, d’avoir du temps pour récupérer, pour ne pas surcharger les joueurs et être capable d’avoir une saison , a fait valoir Richard Létourneau.

Le commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau, se montre lui aussi optimiste.

On n’a aucun test positif depuis les cinq dernières semaines et advenant le cas où les équipes dans les zones rouges ne pourraient pas jouer de match, on a prévu des dates pour la reprise des matchs. Gilles Courteau, comissaire, LHJMQ

D'après les informations de Catherine Gignac