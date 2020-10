Trou de 120 000 $ : l’ACFA écarte une tutelle de la régionale d’Edmonton

La mise sous tutelle est rare , dit d’emblée le vice-président de l’ ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta provinciale, Pierre Asselin. Il estime que l’ ACFA ACFA régionale d’Edmonton prend les dispositions nécessaires pour redresser sa situation financière et qu’il n’a pas lieu pour son organisme d’intervenir.

Son avis est partagé par le président de l’ ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta régionale d’Edmonton, Alain Bertrand, qui indique que l’ACFA régionale d’Edmonton ne croit pas qu’une tutelle soit nécessaire .

L’absence d’un Conseil d’administration d’une ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta régionale est, selon Pierre Asselin, l’un des éléments clés qui obligeraient son organisme à se pencher sur la question, or, dit-il, ce n’est pas le cas de l’ ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta régionale d’Edmonton.

Est-ce qu’il y aura une mise en tutelle? Pour le moment la réponse est non. Pierre Asselin, vice-président, ACFA provinciale

Défis surmontables, selon l’ACFA

Il y a des défis, mais il y a un conseil d'administration en place. Nous aurons d'abord des discussions et verrons comment cela évoluera. Au besoin, le conseil d'administration de l’ ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta régionale peut demander la mise sous tutelle, mais nous n’en sommes pas encore là , maintient Pierre Asselin.

L’appui que l’ ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta pourra offrir serait d’assister aux rencontres de leur conseil d'administration afin d’offrir des conseils, de siéger au comité des finances souhaité par les membres et de les assister dans le processus de concertation large qui a été demandé , indique-t-il.

Alain Bertrand assure que son côté que des mesures sont déjà en place afin de redresser la situation financière de son organisme.

Il ajoute qu’un appui de l’ ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta provinciale sera demandé pour la planification stratégique de la régionale prévue pour janvier 2021.

La régionale identifiera des personnes pour siéger sur un comité des finances, tel que suggéré lors de l’ AGAAGA . Alain Bertrand, président, ACFA régionale d’Edmonton

Gouffre financier de 120 000 $

L’ ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta régionale d’Edmonton affiche présentement un déficit accumulé de 120 000 $ , confirme Pierre Bergeron de la firme comptable Bergeron & Co. Dans ce montant, il y a une dette bancaire d’environ 80 000 $ , précise-t-il.

L’ACFA régionale d'Edmonton est dans le trou de 120 000 $ qu’elle doit éponger. Pierre Bergeron, comptable, Bergeron & Co.

Il y a là-dedans [dans les 120 000 $], 80 000 $ d’hypothèque que la régionale a été obligé de faire sur le terrain que nous avons au Centre Lusson pour couvrir des dettes antérieures de l’époque de 2011-2012 , justifie Alain Bertrand.

L’autre gros morceau de cette créance qui s’élève à près de 40 000 $ est une somme qui est réclamée par l’Association des jeux du hasard, de l’alcool et du cannabis de l’Alberta ( AGLCAlberta Gaming Liquor and Cannabis ) et que l’ ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta régionale tente de faire réviser à la baisse.

Il y a des loyers qui ont été payés avec des fonds de casino. L’autorisation avait supposément été donnée par Alberta Gaming, mais au fil des ans, les règlements ont changé et ce genre de dépenses étaient devenues inéligibles , explique M. Bertrand.

Mais, nous avons pu retracer les courriels qui nous autorisaient à le faire. Nous les avons soumis à Alberta Gaming et nous sommes en attente d’une réponse d’ici la fin novembre , ajoute-t-il.

Il est important de spécifier que la période qui a été auditée par l’ AGLCAlberta Gaming Liquor and Cannabis est celle de 2016 à 2018. Alain Bertrand, président, ACFA régionale d’Edmonton

Il poursuit qu’essentiellement, l’audit a révélé certaines lacunes au sein de la régionale en ce qui concerne la tenue de livre et la sauvegarde des pièces justificatives (courriels, reçus). L’audit a aussi révélé que des autorisations n’avaient pas été demandées à l'AGLCAlberta Gaming Liquor and Cannabis avant l’utilisation de fonds pour payer des salaires.