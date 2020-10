COVID-19 : l’inquiétude monte dans la MRC d’Avignon

À nouveau, la MRC d’Avignon affichait vendredi le plus grand nombre de cas de COVD-19 avec 19 personnes de plus infectées.

Depuis le 1er septembre, 148 cas ont été détectés dans cette seule portion de la Gaspésie, dont 53 dans des établissements pour personnes âgées.

La MRCMunicipalité régionale de comté compte 122 cas actifs. La COVID a d’ailleurs fait une cinquième victime au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Maria au cours des dernières 24 heures.

La fermeture de trois écoles où trois personnes ont reçu jeudi un test positif à la COVID-19 ajoute aux craintes de la population.

Dans la rue, les gens sont visiblement nerveux. Je viens de me faire appeler par l'école de mon fils au primaire. Je n’ai pas pu le renvoyer à l'école cet après-midi et je dois le garder chez moi jusqu'au 15 octobre parce qu’il y a deux cas dans sa classe , commente une dame. J'ai un peu peur que ça s'aggrave et j'ai un peu peur aussi des gens qui n'y croient pas , ajoute un citoyen.

Les travailleurs anticipent la fermeture de leur entreprise ou la diminution des emplois. C’est déjà le cas, relève une employée de l’hôtellerie Baie-Bleue de Carleton-sur-Mer, où les services de restauration ont été fermés le matin et le midi. C'est grave, c'est grave, réveillez-vous là, il y a du monde qui paye pour ça , lance une autre personne.

Les visites de la population dans les hôpitaux de la région ont été suspendues. Ces visites demeurent par contre possibles pour les proches aidants ou pour des raisons humanitaires.

La contamination communautaire est toujours importante dans la MRCMunicipalité régionale de comté , selon la direction régionale de santé publique, qui estime que tous les critères sont réunis pour passer au palier d'alerte maximale (rouge).

Les municipalités de Carleton-sur-Mer, de Maria et de Nouvelle n’ont pas attendu cette décision et ont adopté cette semaine un plan de mesures sociosanitaires semblables à celles des zones rouges.

La présidente du Syndicat des travailleurs de l'enseignement de l'Est-du-Québec-CSQ, Anne Bernier, confirme que la situation est aussi très insécurisante pour les enseignants déjà aux prises avec un surcroît de travail.

Le syndicat se dit toutefois rassuré par les mesures prises jusqu’à maintenant par le Centre de services scolaire René-Lévesque.

Ailleurs dans la région

D’autres écoles de la région ont aussi été fermées en raison de la pandémie.

À Gaspé, les écoles primaires de Saint-Maurice-de-l'Échouerie et de L'Anse-au-Griffon ferment leurs portes jusqu'au 9 octobre, car une enseignante a reçu un test positif à la COVID-19 et il n’y a personne pour la remplacer. L’enseignement se poursuivra, mais à distance.

Les élèves n’auront toutefois pas à passer de test de COVID-19, puisque les risques de transmission sont faibles, selon le Centre de services scolaire des Chic-Chocs.

D'après les informations de Pierre Cotton