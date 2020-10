L'Alberta connaît une saison des récoltes record, dit Jason Kenney

L’agriculteur Nathan Stamp a trois mots à la bouche lorsqu’il résume son année 2020. Une excellente année , affirme celui dont la ferme se situe à 1 h de Lethbridge, dans le sud de la province.

Dans son exploitation, qui s’étend sur 7000 hectares, dont 1500 sont composés de terres sèches, il cultive du blé, de l’orge, du quinoa, des pois et du canola, pour ne citer que ceux-là.

Il affirme que ses récoltes de blé dur et de pois jaune ont été entre cinq et six fois meilleures que l’année passée. Dans la partie irriguée de ses champs, il estime même que les récoltes ont été entre 5 et 10 % meilleures que les années précédentes.

Pour lui, nul doute que la météo est responsable de ces beaux résultats. La pluie, l’humidité et la chaleur, qui n’a pas été trop écrasante, se sont avérées être la parfaite recette de sa réussite. Cela a quasiment rattrapé les récoltes qui n’ont pas été si bonnes, ces trois ou quatre dernières années , admet-il.

M. Stamp illustre à merveille les déclarations du premier ministre de la province, Jason Kenney, qui affirme que 2020 est une année record pour l’agriculture albertaine. Son ministre de l’agriculture, Devin Dreshen, affirme, lui, que la production totale est de 26 millions de tonnes, tous grains confondus, soit une augmentation de 11 % par rapport à 2019.

Statistique Canada confirme l'augmentation de la production de blé, de maïs, d'orge, d'avoine et de canola dans la dernière année en Alberta, où le maïs en grains a connu la plus forte augmentation (+35 %)

Grâce à ces bons chiffres, Jason Kenney soutient même que le secteur de l’agriculture a la possibilité de jouer un grand rôle pour soutenir l’économie en berne à cause de la pandémie.

Une situation différente autour d’Edmonton

Si lui aussi affirme que l’année est bonne pour l’agriculture albertaine, le directeur général de l'AFSC (Agriculture Financial Services Corporation), Darryl Kay, nuance légèrement la situation. Les conditions de récoltes ont été globalement très bonnes dans le sud, mais dans le nord d’Edmonton et dans la région de Rivière-la-Paix, on voit des défis , explique-t-il.

Selon lui, les agriculteurs de ces parties connaissent entre 10 % et 20 % de moins de récoltes que les années précédentes.

Il explique que la météo leur a été moins favorable. Avec davantage de pluie, de nombreux champs ont été inondés et les récoltes n’ont donc pas pu avoir lieu.

En 2019, à cette époque de l’année, seulement 30 % des récoltes avaient pu être faites à cause de la neige. Donc au printemps 2020, de nombreux agriculteurs devaient encore ramasser leurs récoltes de 2019 et ils ont donc pris du retard, ce qui a rajouté des défis , détaille-t-il.

Mike Kalisvaart fait partie de ces fermiers qui n’ont pas été chanceux. Il affirme que sa ferme, située à 30 minutes au nord d’Edmonton a été victime des inondations. Nous avons probablement perdu 20 % à 30 % de nos récoltes , concède-t-il.

Même si les conditions automnales sont très bonnes cette année, il affirme donc ne pas avoir grand-chose à récolter. Pour autant, il est d’accord avec les affirmations de M. Kenney. L’année a été très bonne, ma région est juste probablement la pire dans la province reconnaît-il.

Avec les beaux jours de septembre et ceux qui s’annoncent encore, Darryl Kay se dit plutôt optimiste pour la récolte de 2020 : 70 % des récoltes ont déjà pu être faites , précise-t-il.

Des exportations en hausse

Autre élément dont il faut tenir compte : les bonnes récoltes de 2020 pourraient s’exporter aussi plus facilement, car la très forte baisse de la demande du pétrole a laissé plus de place pour le transport d’autres produits.

En effet, en février, avant que la pandémie ne se déclare, plus de 411 000 barils de pétrole circulaient sur les rails. En juillet, c’était à peine 39 000. Cela laisse la voie libre aux produits issus de l’agriculture et permet de répondre à la demande en forte hausse pour le blé et le canola canadien.

Le gouvernement de Jason Kenney a d'ailleurs annoncé ces derniers jours une série d'investissement afin de stimuler l'innovation dans le domaine de l'agriculture. Il espère notamment faire augmenter de 43 % la valeur des exportations d'ici à 2023 par rapport à 2018, une année qui avait été très mauvaise pour les agriculteurs.

Avec les informations d'Andréane Williams