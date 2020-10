COVID-19 : tout sur les restrictions sanitaires en vigueur au Yukon

Depuis le 1 er août, le Yukon est dans la troisième et dernière phase de son plan de déconfinement avant l’arrivée d’un vaccin.

L’isolement est obligatoire pour toutes les personnes qui arrivent de l’extérieur du territoire. Cela exclut cependant les personnes en provenance de la Colombie-Britannique, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut pourvu qu’ils voyagent directement vers le Yukon.

Les personnes dont la visite ne fait pas partie des exemptions pour travail essentiel et qui arrivent d’autres provinces doivent faire une quarantaine de 14 jours et présenter leur plan d'auto-isolement aux agents de contrôle à leur arrivée.

Les automobilistes doivent également remplir les formalités de contrôle à la frontière. Les Américains en direction ou en provenance de l’Alaska disposent quant à eux de 24 h pour traverser le Yukon en ne quittant pas la route de l’Alaska.

Les élèves vont à l'école à temps complet sauf pour les élèves de la 10e à la 12e année de Whitehorse qui fréquentent les classes en personne qu’à mi-temps pour réduire la taille des groupes. Le port du masque est recommandé dans les couloirs et les autobus scolaires pour tous les élèves de 10 ans et plus.

Les rassemblements intérieurs peuvent atteindre jusqu’à 10 personnes dans des résidences privées et 50 personnes pour des événements organisés. À l’extérieur, la limite des rassemblements est de 100 personnes.