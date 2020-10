Autre revers pour la femme qui veut empêcher son mari de recevoir l'aide à mourir

Ce recours judiciaire est mené par Katherine Sorenson, 82 ans, de Bridgewater, contre son mari Jack Sorensen, 84 ans, et la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse.

Vendredi, un panel de trois juges de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a tranché que Mme Sorensen n’avait pas le droit d’empêcher son mari de faire ce qu’il souhaitait faire, et que de s’opposer à sa décision de recevoir l’aide à mourir serait contraire à son droit fondamental d’exercer son libre arbitre et de prendre la décision médicale qu’il estime préférable.

C'est la troisième fois que la plaignante est déboutée.

La juge Cindy Bourgeois a rédigé la décision de la Cour.

Sans aucun doute, elle l’aime profondément et souhaite ce qu’elle croit être dans son intérêt (...) L’idée de le perdre doit être très douloureuse , écrit la juge au sujet de la plaignante. Cependant, ces sentiments ne lui donnent pas l’autorité de contester la conclusion qu’il remplit les critères d’admissibilité pour l’[aide médicale à mourir].

Katherine Sorensen en août 2020. Photo : Radio-Canada / Mark Crosby

Analysant les lois entourant l’aide médicale à mourir, la juge Bourgeois a indiqué que les tribunaux, sauf en de rares exceptions, ne s’ingèrent pas dans les décisions des autorités compétentes de santé.

Tant qu’elles sont effectuées dans le respect de la loi, les décisions sur l’admissibilité à l’aide médicale à mourir doivent incomber aux autorités médicales et aux professionnels des soins, et non aux juges , écrit la juge Bourgeois.

Jack Sorensen souffre de maladie pulmonaire obstructive chronique en phase terminale. Les poumons de l’octogénaire ne fonctionnent plus qu’à 49 %. Sa demande pour l’aide médicale à mourir a été examinée par des infirmières praticiennes et la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse a conclu qu’il remplissait les critères, selon les lois fédérales, pour la recevoir.

L’un des avocats de Katherine Sorenson, Hugh Scher, a affirmé vendredi que sa cliente lui avait demandé de porter la cause devant la Cour suprême du Canada.

Jack Sorensen n’a pas commenté la décision du tribunal.

Katherine et Jack Sorensen se connaissent depuis 60 ans et sont mariés depuis 48 ans. M. Sorensen devait mourir en juillet 2020. Après que son épouse s’y soit opposée et ait entrepris les démarches judiciaires pour l’en empêcher, Jack Sorensen a quitté le domicile qu’il partageait avec elle et ne lui parle plus.