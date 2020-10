Le protocole de triage de l’Ontario sème l’émoi chez les personnes handicapées

Le protocole de triage, mis au point au cours des derniers mois, permettrait aux hôpitaux ontariens de choisir les patients qui auraient droit à un respirateur en cas de pénurie.

Ce protocole comprend un indice de fragilité (clinical frailty scale, en anglais) qui s’appuie, entre autres, sur l’espérance de vie des patients, leur niveau d’indépendance et s’ils souffrent de maladies dégénératives.

Les patients dont l’espérance de vie est estimée à moins de six mois seraient écartés. Les autres sont classés en fonction d’une panoplie d’activités qu’ils peuvent entreprendre sans assistance – comme manger, s’habiller, marcher et se laver.

Ce serait de graves violations des droits de la personne. David Lepofsky, président de l’Alliance AODA

En gros, on décide qui vit et qui meurt en fonction de leurs handicaps. Et on place ceux qui ont les handicaps les plus sévères sont au bas de la liste , affirme l’avocat et militant David Lepofsky.

La province envisage déjà jusqu’à 1000 nouveaux cas de COVID-19 chaque jour durant la première moitié du mois d’octobre, ce qui pourrait exacerber le problème d’engorgement des hôpitaux.

Une porte-parole du ministère de la Santé explique que le protocole ne serait appliqué qu’en cas de forte hausse de la demande aux soins intensifs, dépassant l’offre et après tout effort raisonnable pour redéployer des ressources dans un hôpital ou une région.

Une pratique discriminatoire, selon des experts

Selon le protocole de triage, l’indice de fragilité sert à prédire la probabilité qu’un patient meure en soins intensifs , même si un respirateur et un traitement lui sont fournis.

Roxanne Mykitiuk, professeure de droit spécialisée en bioéthique, soutient qu’un patient très peu autonome, qui aurait donc un faible score selon l’indice de la province, pourrait fort bien survivre au coronavirus.

Le protocole est discriminatoire prima facie envers les personnes handicapées, dit-elle. Ça n’a rien à voir avec leur état de santé, ni leur capacité de se remettre de la COVID.

Roxanne Mykitiuk, professeur à l'école de droit Osgoode Hall à Toronto, estime que mettre en pratique ce protocole violerait la Charte canadienne des droits et libertés. Photo : Radio-Canada / Pierre-Olivier Bernatchez

Elle souligne que l’indice de fragilité avait été conçu il y a 15 ans afin de mieux planifier l’offre de soins de santé aux personnes qui ont des besoins plus criants. Cet indicateur est très problématique quand on s’en sert pour trier des vies humaines , dit-elle.

Je ne crois pas que les médecins veulent faire ce genre de choix déchirants. Ils veulent aider les gens à survivre, pas décider qui devrait mourir. Roxanne Mykitiuk, professeure à l’école de droit Osgoode Hall de l’Université York

Ce protocole, c’est carrément déterminer qui vit et qui meurt , lance Doris Grinspun, directrice de l'Association des infirmières autorisées de l'Ontario.

C’est un choix impensable qu’on nous impose , ajoute-t-elle.

Dans le cadre de consultations en mars et en août, Mme Mykitiuk a soumis ses préoccupations auprès de la table de bioéthique de la province, le comité d’experts multidisciplinaire chargé de rédiger le protocole de triage en soins intensifs.

Elle craint que la première ébauche de ce plan soit encore le mot d’ordre dans le système de santé. Le gouvernement n’a jamais précisé si cette ancienne ébauche très problématique a été révoquée , dit-elle.

L’opposition réclame un débat à Queen’s Park

Le porte-parole néo-démocrate en matière d’accessibilité, Joel Harden, presse le gouvernement Ford de dévoiler son protocole de triage aux soins intensifs, dans sa forme actuelle. Il a soumis une question écrite à cet effet auprès de la ministre de la Santé, mercredi.

Le député lui a également demandé de rendre public et accessible toutes recommandations et tout rapport émis à ce sujet par la table de bioéthique.

On a des inquiétudes. On a besoin de réponses. Joel Harden, porte-parole néo-démocrate en matière d’accessibilité

Dans d’autres pays, où il y a eu des surcharges, il y a eu des décisions absolument honteuses par rapport aux personnes âgées, aux personnes handicapées , affirme-t-il.

Le député néo-démocrate Joel Harden. Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Considérant ses implications, un tel protocole devrait être adopté par l’entremise d’un projet de loi et faire l’objet d’un débat à l’Assemblée législative, selon M. Harden.

Nous sommes tombés dans une deuxième vague de COVID. Les hôpitaux ne sont pas surchargés pour l’instant, mais c'est fort possible, affirme le député. On doit s'assurer maintenant que les droits humains des personnes handicapées soient garantis.

Le ministère de la Santé affirme qu'une version révisée du protocole qui comprend des modifications importantes est à l'étude, mais refuse pour l’instant de la dévoiler.