Iniskim : l’histoire du bison invitée à Ottawa

Le Centre national des Arts souhaite rassembler les artistes et le public après de longs mois de pandémie. L’initiative Envolées théâtrales vise à produire des œuvres, jouées en plein air devant un public, pour les filmer et pouvoir ensuite les partager en ligne. Parmi les œuvres sélectionnées, il y a Iniskim, un spectacle célébrant le retour du bison tourné à Banff en Alberta.

Le bison est emblématique de l'histoire de l'Ouest canadien et de l'histoire des Premières Nations. Une histoire qui a bien failli prendre fin avec l'extermination du bison des plaines par les colons avant de renaître depuis sa réintroduction dans le parc national de Banff en 2017. À cette occasion, le spectacle Iniskim avait été mis sur pied pour quelques représentations. Trois ans plus tard, le bison remonte sur scène au Centre des arts Leighton, dans les vallées, au sud de Calgary.

Le bison veillait sur nous , explique Tanealle Shade, une participante de la première représentation, de retour cette année. C'était notre source de vie, notre nourriture, notre refuge, nos cérémonies. Alors, les accueillir, célébrer leur retour sur leurs terres, et voir leur histoire racontée de si belle façon, c'est magnifique.

Avec une vue imprenable sur les Rocheuses et un coucher de soleil en arrière-plan, la scène naturelle laisse apparaître un bison géant illuminé. Derrière ces marionnettes envoûtantes, il y a Peter Balkwill de la Canadian Academy of Mask and Puppetry. Chaque spectateur va porter sa propre petite lanterne et déambuler dans l’espace, à travers une forêt où un chœur chantera des sons de la terre [...] C'est comme une expérience d’un parc à thème, mais dans les bois décrit-il.

Le Centre des arts Leighton offre une scène naturelle magnifique au pied des Rocheuses. Photo : Radio-Canada / Laureen Laboret

Les spectateurs émergent ensuite devant une plaine pour découvrir les bisons et Napi, personnage légendaire de la tradition orale autochtone. Iniskim, c'est une poésie, contée et chorégraphiée, où sons et lumières se conjuguent avec la danse et les éléments.

Nous, les premières nations, avons une relation holistique du monde explique Amethyst First Rider, membre de l'équipe de conception d’Iniskim. On le montre dans ce spectacle. Nous invitons les esprits des étoiles et des animaux sur terre et vous entendez leurs sons et les interactions entre eux. Nous célébrons l’eau, la nuit et nous reconnaissons que le bison vivait au milieu de tout ça.

À la gauche, Amethyst First Rider, membre de l'équipe de conception du spectacle, avec à sa droite, sa petite-fille, Tanealle Shade, participante d'Iniskim en 2017 et de retour cette année encore. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

La renaissance du spectacle est aussi l'opportunité de partager l'histoire de ce bison des plaines partout au pays. Et lorsqu’il s’agit de bison, Marie-Ève Marchand n’est jamais très loin. La coordonnatrice du projet du retour du bison dans le parc national Banff est impliquée au côté de l'équipe de conception depuis ces tout débuts. Elle se réjouit de cette seconde opportunité de partager cette histoire.

Les bisons de Banff vont très bien affirme-t-elle. Je suis allé les voir cet été quelques fois et on a d'autres projets qui s'en viennent en Alberta. C'est vraiment une grande famille. Voir qu'on peut amener cette énergie-là à travers le pays, c'est une grande fierté. Ça veut dire qu’on a vraiment bien fait les choses la première fois, c'est pour ça que ça continue.

Les représentations d’Iniskim se tiennent au Centre des arts Leighton les 2 et 3 octobre. Celles-ci y seront filmées et seront partagées sur le site internet du Centre national des Arts dans un second temps dans le cadre du programme Envolées théâtrales.