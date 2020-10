Donald Trump infecté : la nouvelle n'étonne pas dans la région

On apprenait en soirée vendredi que le président américain allait être transporté dans un hôpital militaire pour y passer « quelques jours », selon sa porte-parole Kayleigh McEnany.

Larry Rousseau, le porte-parole pour la région d'Ottawa de Democrats abroad Canada, une organisation d'Américains partisans du parti démocrate qui vivent au Canada, n'y voit rien d'étonnant.

Ce dernier a remarqué, lors du débat de mardi soir, que l'entourage du président ainsi que le principal concerné ne portaient pas de masque.

Je me suis dit, tôt ou tard, il y a quelqu'un qui va attraper, dans cet entourage-là, la COVID-19. Larry Rousseau, porte-parole, Democrats abroad Canada

M. Rousseau souligne, en entrevue, que la COVID-19 n'est pas partisane et que personne n'en est protégé.

Si on ne prend pas nos précautions, c’est garanti que tôt ou tard, on va l’attraper , dit-il. Il ajoute que ce n’est pas compliqué, on n’a pas de vaccin alors en attendant, si les gens ne prennent pas les précautions, voilà le résultat qu’on va avoir .

L'appel de la fausse nouvelle

Sur les réseaux sociaux, plusieurs ont fait part de leur scepticisme quant à l'annonce du résultat positif au test de dépistage du président américain. M. Rousseau s'inquiète de cette tendance et souhaite remettre les pendules à l'heure.

Tout le monde est sur le qui-vive actuellement. Ça, ça ne peut pas être une fausse nouvelle , martèle-t-il.

Ce dernier insiste en expliquant qu'il serait impossible d'inventer une nouvelle du genre puisqu'il y a trop de gens et d'institutions dans l'entourage du président qui ont pour mission d'assurer la sécurité de l'état.

On ne peut pas cacher cette nouvelle-là et on ne peut pas l'inventer non plus , conclut-il.

Larry Rousseau encourage fortement les Américains résidant au Canada à voter pour changer les choses. Photo : Radio-Canada

La théorie du complot incohérente

D'autres vont plus loin estime qu'il s'agit d'un complot. Le chercheur associé à la Chaire Raoul-Dandurand, Rafaël Jacob y voit un drôle de parallèle.

Disons qu’il y a quelque chose d’assez surréel dans le fait que les mêmes personnes qui, depuis 5 ans, se moquent de Donald Trump parce qu’il épouse les théories du complot sont elles-mêmes en train d'épouser une théorie du complot absolument énorme , soutient-il, en entrevue.

Il y a un certain manque de cohérence là-dedans. Rafaël Jacob, chercheur associé à la Chaire Raoul-Dandurand

Je peux juste dire que, personnellement, non je ne crois pas que l’équipe médicale entière de la Maison Blanche soit en train de mettre sur pied un canular de cet ordre-là , commente-t-il.

Un effet sur le Canada ?

L'annonce a eu un effet plutôt négatif sur le marché boursier. En effet, les principales places boursières du monde ont piqué du nez après le gazouillis.

M. Jacob estime que cela reste temporaire et selon lui, la nouvelle n'aura pas d'impact significatif sur les relations diplomatiques entre le Canada et les États-Unis.

On semble oublier que c’est loin d’être la première fois qu’il y a eu des cas positifs de coronavirus à la Maison Blanche , ajoute-t-il. M. Jacob soutient qu'il y a déjà eu au moins deux autres annonces concernant des cas de coronavirus à la Maison Blanche et que le gouvernement n'avait pas cessé de fonctionner depuis.

On est loin d’une citation dans laquelle le gouvernement fédéral américain cesse d'opérer, incluant dans ses relations avec le Canada , résume-t-il.

Avec les informations de Roxane Leouzon et de Jean-François Poudrier