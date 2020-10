D’autres arrestations concernant l’enlèvement du couple d’Américains

Deux autres personnes, ont été arrêtées en lien avec l’enlèvement d’un couple d’Américains disparus la fin de semaine dernière et retrouvés sains et saufs, mardi, à Magog. L’une au Québec, l’autre aux États-Unis.

Le nombre de personnes impliquées dans cette nébuleuse histoire s’élève désormais à sept.

Jeudi soir, Gary Arnold, un homme de 51 ans de la Montérégie, a été arrêté.

L'arrestation a été faite par le groupe d'intervention tactique de la Sûreté du Québec, sur le chemin des Outardes à Hinchinbrooke, alors que l'homme était au volant de son véhicule , explique la SQ dans un communiqué.

Gary Arnold a été accusé d'enlèvement, de séquestration et d'extorsion dans l'enlèvement lors de sa comparution.

Mardi, cinq hommes avaient été arrêtés à Magog en lien avec l’enlèvement de James A. Helm Sr., 76 ans, et son épouse Sandra, 70 ans, résidents de Moira, dans l’État de New York.

Quatre d’entre eux avaient comparu le lendemain par téléphone depuis leur centre de détention, au palais de justice de Montréal. Ils avaient été accusés de séquestration, d’enlèvement, d’extorsion et de complot.

Un homme de Plattsburgh accusé

Concernant cette même affaire, mais de l’autre côté de la frontière, un homme de 50 ans de Plattsburgh a été arrêté et accusé, jeudi, d’avoir joué un rôle dans l’enlèvement du couple.

C’est ce qu’indique le département de la Justice des États-Unis dans un communiqué diffusé vendredi sur son site internet.

L’homme a comparu vendredi devant le juge d'instruction et a été placé en détention dans l'attente d'une audience le mardi 6 octobre.

D’ailleurs, le communiqué du département de la Justice donne un peu plus de détails concernant l’enlèvement du couple.

On y mentionne que Brown et ses complices seraient entrés de force dans le domicile des victimes, situé dans le comté de Franklin, dans l’État de New York, et les auraient kidnappées.

Les victimes auraient été conduites au Québec, puis transportées dans les Cantons-de-l’Est où elles auraient été détenues pendant plusieurs jours.

Pendant que les victimes étaient au Canada, les complices de Brown auraient fait des demandes de rançon à l’un des enfants des victimes, précise le communiqué.