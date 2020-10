La mère d'une victime de surdose demande plus de services pour les jeunes toxicomanes

La crise des surdoses est un fléau qui décime les familles en Colombie-Britannique et qui dépasse largement son épicentre : le quartier Downtown Eastside. Le témoignage de Karma LeRoux, une mère qui a perdu sa fille Gemma, 19 ans en 2017, met en lumière les failles du système et les responsabilités des gouvernements provincial et fédéral.