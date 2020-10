Nintendo veut changer votre maison en piste de course avec le prochain Mario Kart

La populaire série de jeux vidéo Mario Kart vous a fait courir et sauter dans les déserts, les maisons hantées, d’anciens temples et même des arcs-en-ciel. La prochaine étape? Votre salon, à condition d’avoir de l’espace.

Mario Kart Live: Home Circuit, le prochain chapitre de la série de Nintendo, promet une expérience de course bien différente en combinant le jouet et le jeu vidéo. Selon une bande-annonce dévoilée par l’éditeur japonais, les adeptes du jeu de course pourront installer des circuits dans leur salon et s’affronter avec des voitures téléguidées par leur console Switch.

Le produit comprend une voiture physique de Mario ou de son frère Luigi, quatre portes pour construire le circuit et un câble de recharge USB.

Le jouet Mario Kart est muni d’une caméra, ce qui permet aux joueurs et joueuses de passer les points de contrôle et de créer une véritable piste de course. Les familles pourront se lancer dans une course contre la montre en solo, contre des adversaires robots ou encore en mode multijoueur pouvant accueillir jusqu'à trois pilotes supplémentaires.

Une réalité mixte

Le potentiel créatif promet d’être au rendez-vous si l’on parvient à combiner les outils du jeu avec les objets physiques, notamment pour la conception des circuits. Les portes fournies avec le jeu, qui servent de points de contrôle, peuvent être personnalisées à l'aide d'une variété d'objets et de pièges familiers aux adeptes de Mario Kart, qui entravent la route, ou encore des accélérateurs et des Thwomps (des blocs de pierre massifs qui s'écrasent sur la piste).

Les voitures pourront être téléguidées par la console Nintendo Switch. Photo : Nintendo

La réalité mixte permet de rendre les parcours encore plus difficiles en attribuant notamment des environnements aux parcours. Par exemple, un circuit en hiver pourrait contenir des blocs de glace pouvant geler votre voiture. Les personnes les plus créatives ne manqueront pas d'utiliser intelligemment les objets ménagers de tous les jours lorsqu'elles construiront leurs parcours.

Des imperfections déjà visibles

Par contre, il faut prévoir de la place pour s'installer. Lors d'une démonstration du produit, un porte-parole de Nintendo a recommandé un espace libre d'environ cinq mètres carrés pour aménager une piste, ce qui pourrait être un défi pour les personnes vivant dans des lieux étroits ou très fréquentés.

Il existe toutefois des options si l'espace est insuffisant : les portes peuvent être utilisées plusieurs fois par tour, et les pistes peuvent se croiser pour ajouter de la complexité à une conception plus compacte.

Et le jeu ne s’adresse pas à tous les portefeuilles. La facture peut grimper facilement. Le prix de vente au détail suggéré par le fabricant est de 129,99 dollars américains, soit environ 50 dollars de plus que le prix moyen d'un jeu vidéo triple A récemment sorti. Sans compter que chaque personne doit avoir sa propre voiture et sa propre Nintendo Switch pour participer.

Le lancement du coffret est prévu le 16 octobre prochain.