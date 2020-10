Neuf nouveaux cas de COVID-19 dans la région de Kenora

Le Bureau de santé publique du Nord-Ouest rapporte vendredi neuf nouveaux cas de COVID-19 à Kenora, dont quatre liés à des écoles. Il s'agit de la hausse quotidienne d'infections la plus marquée dans cette localité depuis le début de la crise sanitaire.

Parmi les cas rapportés vendredi, quatre sont liés à des écoles, un cas à une garderie et quatre cas de transmission communautaire, indique le Bureau de santé.

En conférence de presse, la médecin-hygiéniste Kit Young-Hoon a indiqué qu' il est difficile de dire si on assiste à une deuxième vague [de COVID-19] .

À ce point-ci, nous poursuivons notre enquête. (...) Je crois qu'avec neuf nouveaux cas en une journée, les résidents de la région de Kenora doivent être encore plus conscients du danger de la COVID-19, et être plus vigilants , note-t-elle.

Maintenant plus que jamais, nous devons suivre les consignes de la santé publique. Dre Kit Young-Hoon, médecin-hygiéniste du Bureau de santé publique du Nord-Ouest

La Dre Kit Young Hoon est médecin-hygiéniste du Service de santé publique du Nord-Ouest de l'Ontario. Photo : Service de santé publique du Nord-Ouest de l'Ontario

Les cas liés aux écoles concernent l'école secondaire St. Thomas Aquinas et l'école Ste-Marguerite-Bourgeoys en plus de l'école secondaire publique Valleyview.

Cette dernière est gérée par le conseil scolaire anglais Keewantin-Patricia, qui a confirmé que deux cas de COVID-19 avaient été liés à l'établissement.

Mais selon la Dre Young-Hoon, on ne peut pas pour l'instant parler d'éclosion, parce qu'il n'a pas encore été prouvé que le virus s'est transmis en milieu scolaire.

L'école secondaire St. Thomas Aquinas et l'école Ste-Marguerite-Bourgeoys sont gérées par le Conseil scolaire catholique anglais du district de Kenora.

Son directeur de l'éducation, Derek Haime, signale ainsi que deux cohortes de 20 élèves chacune ne reviendront pas à l'école avant de recevoir l'aval des autorités de la santé publique. Ces élèves continuent toutefois de suivre leurs cours à distance.

La Dre Hoon-Young a aussi tenu à indiquer aux gens qu'ils n'avaient pas besoin de subir un test de dépistage à moins de manifester des symptômes associés à la COVID-19 ou d'avoir été en contact direct avec une personne infectée.

Mise à jour des directives concernant les déplacements

Le Bureau de santé publique du Nord-Ouest a aussi mis à jour ses directives concernant les déplacements. Il recommande aux résidents d'éviter tout déplacement non-essentiel à la fois vers le Manitoba et le sud de l'Ontario en raison de l'augmentation du nombre de cas de COVID-19 .

La recommandation s'applique aussi aux déplacements liés aux activités sportives. Voyager pour le sport n'est pas considéré essentiel, précise la Dre Hoon-Young.

Le Bureau de santé publique du district de Thunder Bay a, lui aussi, révisé ses directives pour déconseiller les déplacements vers le sud de l'Ontario.