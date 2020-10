Nos amis les animaux : sept reportages animaliers à voir ou revoir

Et si votre chat souffrait en silence?

Un chercheur de l'Université de Calgary a créé une charte, afin de permettre aux propriétaires d'évaluer les expressions faciales de leur chat. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Savoir si un chat souffre d'une douleur cachée est souvent une tâche ardue. Pour aider les vétérinaires et les propriétaires à y voir plus clair, un chercheur de l'Université de Calgary et des collègues ont développé une échelle d'évaluation basée sur les expressions faciales des chats qui permet d'évaluer leur niveau de douleur. En savoir plus.

Des chiens pisteurs de moules

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Le flair canin pour débusquer les espèces aquatiques invasives Photo : Radio-Canada

Diesel, Seus et Hilo sont trois chiens renifleurs qui tentent de détecter la présence de moules zébrées dans les lacs de la province. La moule zébrée est considérée comme une espèce envahissante qui représente un danger pour la biodiversité de nos cours d'eau.

Des lamas et des alpagas très populaires

Le nombre d'alpagas au Canada a bondi de 55% en 14 ans. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Arrivés au Canada dans les années 1980, les lamas et les alpagas sont de plus en plus présents dans les fermes albertaines, que ce soit pour protéger le bétail, produire de la laine ou même soigner la dépression. D’ailleurs, quatre alpagas sur dix au Canada se retrouvent en Alberta. En savoir plus.

Espèces animales en voie de disparition en Alberta

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Des espèces animales en voie de disparition en Alberta Photo : Radio-Canada

Ce sujet en deux volets vous présente les dix espèces animales jugées en voie de disparition selon la loi sur la faune de l’Alberta. Parmi celles-ci, il y a entre autres l’emblématique bison des bois qu’on a cru un jour disparu jusqu'à ce qu'une petite population isolée soit redécouverte dans le parc national Wood Buffalo en 1958. On retrouve aussi le renard véloce, un canidé de la taille d’un chat qui peut courir jusqu’à 50 km/h, et bien d’autres encore.

Frelons meurtriers et abeilles menacées

Bert Blouin estime qu'il y a entre 20 000 et 30 000 abeilles dans chacune de ses ruches. Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

Avec son surnom de frelons meurtriers, le frelon asiatique a inquiété les apiculteurs albertains. Ces derniers s’inquiétaient que sa présence constitue une menace contre la population d’abeilles de la province, mais jusqu’à présent le frelon n’a pas été repéré en grand nombre en Alberta. En savoir plus.

Poules exterminatrices d’insectes

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Les poules, une solution originale pour protéger son jardin des insectes Photo : Radio-Canada / Audrey Neveu

Saviez-vous que vous pouviez maintenant faire appel à des poules plutôt qu’à un exterminateur d'insectes? Cette méthode naturelle de contrôle des espèces nuisibles est née d’un projet personnel d'Arielle Muriel-Pagart qui est devenu une véritable entreprise pendant la pandémie. En savoir plus.

Adieu chers pandas

Le panda nommé Da Mao au Zoo de Calgary. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Les deux pandas géants Da Mao et Er Shun devaient rester au zoo de Calgary jusqu'en 2023. Toutefois, la pandémie de COVID-19 a rendu difficile l'approvisionnement en bambou, qui constitue 99% de leur alimentation. Avec des prix trop élevés, le zoo a dû se résoudre à leur dire au revoir. En savoir plus.