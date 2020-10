Mieux comprendre la biodiversité des cours d’eau

La classe de Chantale Fortin s’est rendue au ruisseau Rouge pour collecter d’importantes données qui permettront de dresser un portrait de la biodiversité de certains cours d’eau et d’y observer les impacts de l’activité humaine.

Les données vont provenir de nos échantillons que nous avons prélevés. Après l'échantillonnage, on se rend à l'école et on va filtrer nos échantillons d'eau qui vont recueillir du séquençage d'ADN. Ils vont être capables de recueillir tout ce qu'il y a de vivant dans ce cours d'eau là , explique l’enseignante.

Les jeunes étaient très enthousiastes à l’idée de participer à ce projet.

Je trouve que c'est vraiment une belle activité, qu'on est chanceux de faire ça , indique l'élève Maude Bouchard.

Je trouve ça le fun parce que ça nous montre d'autres métiers que ceux qu'on a l'habitude de voir. Recueillir de l'eau et l'étudier, ce n’est pas quelque chose qu'on voit souvent , ajoute pour sa part Lee-Ann Chouinard.

Pour cette deuxième édition, près de 30 écoles québécoises participent à l’étude. Les objectifs du projet sont entre autres d’éveiller la jeunesse à la biotechnologie et à l’écologie. Soucieux de l'environnement, les participants ont hâte de connaître les résultats.

On va avoir un dialogue avec les chercheurs en avril prochain, ils vont donner en direct les résultats de nos échantillons , mentionne l’enseignante Chantale Fortin.

Les élèves de l’École secondaire Jean-Gauthier seront les prochains à participer à l’étude. Ils se rendront à la rivière Mistouk du secteur Saint-Coeur-de-Marie.

D’après le reportage de Laurie Gobeil