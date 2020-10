Fini les cours en pyjama pour les étudiants d'ATM

Avec les cours virtuels, des étudiants se permettent certains comportements qui ne seraient jamais tolérés en classe. Le département d'Art et technologie des médias (ATM) du Cégep de Jonquière veut y mettre fin et adopte un code de conduite pour que cessent ces mauvaises habitudes.

Participer à un cours en pyjama ou manger devant l'écran sont des agissements que les enseignants ne veulent plus voir. Ils demandent donc à leurs étudiants de faire preuve de plus de professionnalisme lorsqu’ils reçoivent une formation par l’entremise d’Internet.

Il y a toutes sortes de choses qui arrivent en ligne et qui n'arriveraient pas dans une classe. Puis on a quand même une bonne tolérance, on est capable de comprendre un certain nombre de choses , fait valoir, d’emblée, Marie-Christine Roberge, coresponsable de la coordination en Techniques de communication dans les médias au Cégep de Jonquière.

Marie-Christine Roberge est coresponsable de la coordination départementale du programme de communication dans les médias en ATM. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

Sauf que certains étudiants dépassent les bornes, d’où l’idée de mettre en place des règles à suivre pour ces futurs professionnels du domaine des communications.

Il y en a qui sont confortables en pyjama ou en mou ou en robe de chambre avec leur tasse de café. Xavier Johnston, étudiant en production télévisuelle

Son confrère Maxime Villeneuve remarque que des étudiants sont couchés sur leur lit ou en train de manger.

Tu vois des gens sur leur cellulaire puis souvent, tu ne vois rien parce que tout le monde a leur caméra fermée , observe-t-il.

Le code de conduite propose donc d'adopter les mêmes comportements à la maison que dans un cours en classe. Exit les tenues inappropriées, la nourriture et les textos.

Il y a une communication qui se passe et si on veut qu'elle ait de la pertinence, qu'elle soit agréable, on demande aux jeunes d'avoir le micro fermé et la caméra allumée pour avoir des visages devant nous et pour que ce soit une véritable communication d'humain à humain , enchaîne Marie-Christine Roberge.

Les enseignants y voient aussi une stratégie pour préparer les étudiants aux exigences du marché du travail.

Distractions

Certains étudiants pointent que les cours en ligne posent quelques défis.

On a beaucoup de distraction autour de nous, ce qui n'est pas le cas dans une classe, Mais bon, il va falloir essayer de s'adapter , a commenté une étudiante en ATM.

La coordonnatrice des communications du Cégep de Jonquière, Sabrina Potvin. Photo : Radio-Canada / Romy Boutin St-Pierre

Les mesures font boule de neige, puisque l’ensemble des enseignants du Cégep de Jonquière s’y intéressent.

Chaque département pourra préciser ou spécifier en fonction de ses réalités, mais sous peu, cette procédure-là va être partagée aux enseignants et aux élèves , fait valoir la coordonnatrice aux communications du collège, Sabrina Potvin.

Le Cégep de Jonquière n'est pas le premier établissement de la région à adopter un code de conduite pour ses cours en ligne. L’École polyvalente Arvida et l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) ont déjà adopté de telles règles.