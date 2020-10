Avenir incertain pour le musée de la motoneige de Cochrane

On ne veut pas déménager, on va fermer avant de déménager , affirme Dan Girard, du club de motoneiges antiques de la communauté, le Cochrane Classic Vintage Riders Snowmobile Club and Museum.

Or, la fondation de l’Habitat de l’ours polaire canadien veut utiliser l’espace occupé par le musée à d’autres fins.

Le musée de la motoneige ne fait pas partie de leur plan d’affaires , confirme le maire de Cochrane, Denis Clément.

Le musée de la motoneige de Cochrane fait partie du centre d'accueil de l'Habitat de l'ours polaire. Photo : Daniel Girard

Un déménagement du musée est jugé non viable par le club de motoneiges antiques puisque l’organisme bénévole perdrait l’appui du personnel du centre d’accueil de l’Habitat de l’ours polaire.

Si on était ailleurs, on ne pourrait pas ouvrir le musée au public constamment. On n’aurait pas les finances pour garder un musée. Dan Girard, représentant du Cochrane Classic Vintage Riders Snowmobile Club and Museum.

M. Girard espère que les élus de Cochrane vont insister sur le maintien du musée de la motoneige à son emplacement actuel.

Le maire, Denis Clément, affirme que le musée et le club de motoneiges antiques sont importants pour la communauté.

Comme conseil, nous n’avons aucune intention de fermer le musée de motoneige. On continue de négocier avec le but de garder le musée. Denis Clément, maire de Cochrane

Le maire de Cochrane, Denis Clément Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Les négociations avec la fondation de l’Habitat de l’ours polaire canadien se déroulent depuis le début de l'année, après que le conseil municipal de Cochrane ait accepté de prolonger, pour 2020, le financement pour l’attraction touristique.

Le sursis avait pour but de donner du temps à la fondation pour l’élaboration et la mise en oeuvre d’un plan d’affaires.

Auparavant, le conseil municipal de Cochrane considérait la fermeture de l’Habitat de l’ours polaire.

Le maire Clément espère qu'une entente sera conclue avec la fondation d'ici la fin décembre.