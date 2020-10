Le monde va mal, mais les raisins vont bien

C’est la prédiction de Pascal Madevon, consultant en vin auprès de différentes propriétés allant de l’île de Vancouver jusqu’au nord de l’Okanagan.

L'oenologue et viticultrice pour les vignobles Le Vieux Pin à Oliver et LaStella à Osoyoos, Séverine Pinte, abonde dans le même sens. Alors que les vendanges battent leur plein dans la vallée de l'Okanagan, elle sillonne ses vignes et goûte ses raisins, chaque jour.

On a de très bonnes acidités, de bons arômes. Pour l’instant, on a rentré 50 % de nos raisins. Séverine Pinte, oenologue et viticultrice

L’absence de fortes chaleurs ainsi que le temps sec et stable de l’été expliquent la qualité du raisin, selon Pascal Madevon. L’absence de gel prévu pour les prochaines semaines devrait également permettre de terminer cette saison facile en toute tranquillité.

Les températures modérées vont nous donner de très beaux blancs. Pareil pour les rouges, la saison se poursuit avec du beau temps, doux et chaud. Pour finir la maturité des raisins, c’est parfait. Pascal Madevon, consultant en vin

Le consultant prévoit de beaux millésimes, comparables à des années comme 2009 ou encore 2014. Une année 2020 bien meilleure en tout cas que pour la cuvée de 2019.

Pas de fumée dans les bouteilles

La fumée des feux survenus près de Penticton et celle venue des incendies aux États-Unis n’altéreront pas le goût des raisins, croit Pascal Madevon. Ce qu’on craint toujours, c’est la fumée à proximité des vignobles. On a eu de la fumée oui, pendant quelques jours, mais cela n’aura pas vraiment d’influence , dit-il.

Le consultant souligne que lorsque les feux sont intenses et près des vignobles, des goûts de fumée peuvent se retrouver ultimement dans le vin. Dans le cas des feux dans le secteur de Penticton, Pascal Madevon indique que les vents ont redirigé la fumée vers la montagne.

Jeunes et moins jeunes regardent les feux dans le comté de Sonoma, en Californie. Photo : Getty Images / Justin Sullivan

Une année sans pareille

L'Institut du vin de la Colombie-Britannique rapporte que 83 % des vignerons ont subi des contrecoups majeurs avec la pandémie.

Un vignoble sur dix risque de fermer ses portes, 58 % d’entre eux ont vu leurs revenus chuter et 55 % ont réduit les visites des clients, selon un sondage réalisé au cours de l’été de pair avec l’Association des viticulteurs de la province.

La difficulté à recruter des travailleurs saisonniers étrangers et les restrictions imposées dans les restaurants et les bars ont rendu la vie dure aux artisans des vignes, indique Miles Prodan, président de l'Institut des vins de la Colombie-Britannique.

Séverine Pinte s’estime chanceuse. Les ouvriers mexicains qu’elle accueille chaque année sont arrivés le 12 mars, juste avant le confinement.

Pour le reste, elle a dû revoir ses manières se faire. On a fait beaucoup de démarches via les médias sociaux, on a essayé de rester le plus possible en contact avec nos clients et on a mis nos protocoles en place , explique Séverine Pinte.

Avec la pandémie, la viticultrice a pu augmenter ses ventes en ligne et avec l’accueil des visiteurs sur rendez-vous au vignoble, elle prend maintenant plus le temps.

Depuis qu’on a rouvert au public début juin, on parle plus longtemps avec nos clients qui viennent en nombre limité, on explique davantage les caractéristiques du vin. C’est une expérience totalement différente. Séverine Pinte, oenologue et viticultrice

L'oenologue a perdu quelques plumes en traversant cette pandémie, notamment en matière de vente auprès des restaurateurs, mais elle y a gagné quelques bonheurs aussi, comme celui de voir partir ses clients heureux et bouteilles en mains après un moment de plaisir et de partage.