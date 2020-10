Commémoration à Sept-Îles : « On est devenu une nation pour Joyce »

Étudiants et membres du personnel étaient invités à écrire un mot sur une grande toile qui sera envoyée à la famille de la défunte à Manawan.

Une centaine de personnes se sont également réunis devant le cégep pour écouter des discours avant de danser au son du Teweikan, le tambour traditionnel innu.

Le co-instigateur de la commémoration et enseignant en philosophie au Cégep de Sept-Îles, Mathieu Poulin-Goyer, rappelle que l’établissement compte beaucoup d’étudiants autochtones.

Il estime que cet hommage est un geste de solidarité envers toutes les communautés autochtones. À la base, dit-il, c'est vraiment une campagne de sensibilisation et une affirmation de [ce que] nous, au cégep de Sept-Îles, on fait les choses autrement.

La co-instigatrice de l'événement et conseillère pédagogique au Cégep, Marie-Marthe Malek, rappelle, elle aussi, que le cégep de Sept-Îles accueille des étudiants de différentes nations, des Inuits, des Innus, des Malécites. Il y en a de l’Afrique, c’est international au cégep de Sept-Îles , souligne-t-elle. La cérémonie a permis, croit-elle, d’unir tout le monde.

Notre but, c’est d’être ensemble. On est une nation ensemble en ce moment. On est devenu une nation pour Joyce.

Marie-Marthe Malek, conseillère pédagogique au Cégep de Sept-Îles