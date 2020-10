Une mère dénonce un arrêt d'autobus dangereux : « Je ne veux pas attendre un accident »

Les deux mains sur sa poussette où sont blottis ses deux plus jeunes, Tina Sonier traverse le boulevard des Fondateurs, la rue principale du village. Sa fille de 6 ans marche à ses côtés, une main sur le chariot.

Les enfants, c’est toujours imprévisible, il peut arriver quelque chose. Juste l’autre jour, ma fille avait des cache-oreilles et ils sont tombés au milieu du chemin.

Ça a été un bon apprentissage , lance-t-elle avec une pointe de nervosité générée par ce souvenir. Tu les laisses là et tu continues!

La route est très achalandée et la famille doit la traverser tous les matins. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Tina Sonier et sa fille doivent ensuite longer la voie sur environ 190 mètres pour arriver à l’arrêt assigné par le district scolaire, sur une rue secondaire. La mère est très inquiète, elle juge que les conditions pour s'y rendre sont dangereuses pour ses enfants.

La route 160, dont fait partie le boulevard, est le chemin le plus rapide entre Tracadie et Bathurst. Le matin, de nombreuses voitures et de nombreux poids lourds y circulent à plus de 80 km/h. Il n’y a aucun passage piéton pour traverser cette voie achalandée près de la résidence de la famille Sonier, située en retrait du centre-ville.

Je ne veux pas qu’il arrive un accident. Je ne veux pas attendre qu’il arrive un accident. Tina Sonier, mère de trois enfants

Normes de sécurité

Dans ces conditions, la mère demande depuis un an que l’autobus puisse prendre sa fille devant sa maison, et utiliser son entrée pour faire demi-tour. Ma demande a juste été rejetée parce que [l’arrêt ] est en dedans de 200 mètres.

Elle déplore que le district n’évalue son cas qu'avec le spectre des normes et des critères à respecter. Si tu es une exception, désolé, mais on n’a pas de discussion avec toi.

Le boulevard des Fondateurs de Saint-Isidore est très achalandé le matin par des voitures et des véhicules lourds. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Justement, concernant l’emplacement des arrêts de bus les décisions du district sont basées sur les normes établies qui veillent à la sécurité des élèves , explique Ian-Guillaume DesRoches du District scolaire francophone Nord-Est (DSFNE).

Toutefois, le porte-parole n’a pas voulu dire précisément quels sont ces critères et ces normes. C’est une analyse complexe qui considère plusieurs facteurs, dont l’emplacement de l’école, la ville ou le village, le trajet d’autobus, le trafic, l’âge de l’élève, etc. , a-t-il expliqué par courriel.

Le parent peut informer l’école de ses craintes et discuter de la situation avec les responsables du transport scolaire , a ajouté Ian-Guillaume DesRoches.

Le district scolaire a refusé la demande d’entrevue de Radio-Canada, pour ne pas alimenter la plainte d’une famille .

La solution du district

Après un an de démarche, Tina Sonier raconte que le district est arrivé avec une solution : on lui offre que l’autobus aille toujours chercher ses enfants à l’arrêt à 190 mètres de la maison, mais de leur côté de la rue. La famille éviterait ainsi de devoir traverser la route.

L'emplacement proposé par le district pour attendre l'autobus scolaire a peu d'espace. Il y a une mince bande d'accotement et l'autre côté, un fossé. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

La sécurité des élèves est toujours prise en compte dans la gestion des arrêts d’autobus , assure le porte-parole du DSFNEDistrict scolaire francophone Nord-Est .

Toutefois, Tina Sonier ne comprend pas qu'on lui dise d'attendre avec ses enfants à un endroit où il n'y a presque aucun accotement.

Contrairement à l'arrêt de l'autre côté de la rue, il n’y a même pas assez d’espace pour le chariot , déplore-t-elle à propos du nouvel arrêt du district. Et il y a un canal après, donc c’est encore moins sécuritaire , résume la mère.

Si la situation peut être sécuritaire en été et en automne en attendant sur l’herbe, il en est autrement en hiver, avec l’accumulation de neige en bordure des routes, estime-t-elle.

Leur solution, ça serait d’attendre directement dans la rue. Tina Sonier, mère de trois enfants

Tina Sonier s'inquiète de la sécurité de ces enfants pour les prochaines années. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Tina Sonier raconte avoir repris de plus belle ses démarches cet automne en envoyant une série de courriels au district pour obtenir de l'aide. Elle a finalement eu un appel d’un administrateur du DSFNEDistrict scolaire francophone Nord-Est le vendredi 25 septembre.

Deux minutes auparavant, elle venait de lui envoyer un bref courriel. J'ai attendu toute la journée… J'aimerais bien vous parler avant d'aller aux journalistes.

Une semaine plus tard, Tina Sonier affirme que des discussions ont semblé débloquer ces derniers jours, mais elle reste prudente. Je suis encore en attente, je devrais avoir des nouvelles [cette] semaine.

Les deux plus jeunes enfants Sonier sont confortablement assis dans leur poussette. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Comme elle a deux autres enfants, Tina Sonier sait que d’aller porter ses jeunes à l’arrêt d'autobus est une responsabilité qui la guette pour encore de nombreuses années.

J’ai deux enfants dans un chariot. Mais on s’entend, dans quelques années, je vais avoir les trois enfants et je n’ai que deux mains. Soyons honnête, même quand ma fille aura 10 ans, je ne la laisserais pas traverser toute seule une route comme celle-là.

L’an dernier, une fois l’hiver installé, Tina Sonier a laissé tomber les services d’autobus pour aller porter directement sa fille à l’école, mais elle espère pouvoir en arriver à une solution cette année.