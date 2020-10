Une population plus à risque avec le coronavirus

Erica Randolph vient souvent adoucir sa peine au bord de l'eau, dans le parc municipal de Mobile, en Alabama.

La jeune femme se remet difficilement de la mort de sa mère Casadear Williams, infectée par le nouveau coronavirus, à son travail. Elle était assistante médicale, à la prison Metro du comté de Mobile.

C'est dévastateur, c’est bouleversant, la famille est encore en état de choc. Erica Randolph

La mère d’Erica est morte au mois de mai, après avoir passé six jours aux soins intensifs.

À 58 ans, elle a été la première victime de la COVID-19 à son lieu de travail. Mais pas la seule à contracter le virus. Au moins 70 prisonniers et 45 employés ont été déclarés positifs.

La population appuie ses travailleurs de la santé. Photo : Radio-Canada / Dorothée Giroux

Dans le décor verdoyant du parc, la femme d’une trentaine d’années cherche aussi à apaiser sa colère. Il aurait dû y avoir plus de mesures pour prévenir la contamination et le décès.

Ma mère aimait tellement son emploi, elle était là depuis 16 ans, toujours heureuse, souriante. L’employeur aurait dû être plus vigilant. J’ai l’impression que plusieurs choses auraient pu être faites pour prévenir tout ça.

Depuis le début de la pandémie, 2548 personnes sont mortes de la COVID- 19 en Alabama, un État qui compte moins de 5 millions d’habitants. Au cours des 14 derniers jours, l’État a enregistré 14 650 cas.

On est dans une situation un peu délicate présentement. Ce n'est pas pire qu'avant, mais ce n'est pas aussi bon qu'on le souhaiterait. Pour l'instant, les hôpitaux sont en excellente position. Beaucoup de lits de libres, de l'équipement et les activités normales ont repris. C'est encourageant, mais cela ne nous empêche pas d'être anxieux, de regarder nerveusement ce qui s’en vient dans les prochaines semaines , affirme Mark Wilson, le directeur de la santé publique du comté de Jefferson, qui comprend Birmingham, la ville la plus populeuse de l’État.

Mark Wilson dirige la santé publique du comté de Jefferson. Photo : Santé publique de Jefferson

Disparités raciales

L’Alabama a une population en mauvaise santé. Avec des taux très élevés d'obésité, de diabète, d'hypertension, de maladies cardiaques. Une situation qui fait augmenter les risques de complications pour une partie de la population, en cas de COVID-19. C’est ce que confirme Suzanne Judd, épidémiologiste et professeure au Département de la biostatistique de l’Université de l’Alabama.

Plus de Noirs de l’Alabama que de Blancs risquent de se retrouver à l’hôpital et de mourir de la COVID-19. C’est clair qu’il y a des disparités raciales en ce qui a trait à la gravité de la maladie. Suzanne Judd

Pour cette infection, le nombre de décès des Afro-Américains en Alabama est supérieur à leur représentation démographique. On note 40 % de mortalité pour un groupe qui représente 25 % de la population.

La peur des factures médicales

Il y a aussi un autre facteur pour expliquer la propagation de cas. Des citoyens ne se font pas dépister ou traiter à cause de la crainte de recevoir des factures médicales inattendues et dispendieuses. Et cela, même si Washington a délié les cordons de la bourse pour que tests et traitements soient gratuits.

Cette peur ne surprend pas Suzanne Judd, aussi directrice du Centre Lister Hill pour la santé publique. Elle est convaincue que beaucoup de gens à faible revenu évitent les tests par peur de devoir payer. Je suis sûre que cela arrive. Cela se produit souvent en santé. Si les gens croient qu'ils n'ont pas les moyens de payer, ils vont retarder ou éviter un traitement, ils ne veulent pas être pris avec une facture très élevée. La majorité des gens ne croient pas que c'est gratuit. Ils ont 40, 50, 60 ans d'expérience avec notre système de santé. Ce n'est jamais gratuit. Il y a toujours quelque chose à payer.

Suzanne Judd est épidémiologiste et professeure à l’Université de l’Alabama à Birmingham. Photo : Radio-Canada / Dorothée Giroux

Peu de congés de maladie

Autre facteur de propagation selon Suzanne Judd : le fait que peu d’employés bénéficient d’un nombre suffisant de congés de maladie. En général, on ne peut pas être malade dans ce pays. Si vous travaillez dans un café ou dans un magasin, il n'y a pas beaucoup de congés de maladie. Les employés n'ont pas le choix : ils doivent aller travailler pour payer le loyer. C'est un autre grand défi : comment peut-on aider les gens à rester chez eux quand ils sont malades, pour arrêter de propager une maladie très dangereuse?

Divisions politiques

Au centre-ville de Birmingham, les commerces sont ouverts. Des magasins, des restaurants. D’autres s’apprêtent à rouvrir bientôt. C’est le cas de Charm On Second, une boutique dont les vitrines sont tapissées de messages : On vous attend, on s’ennuie de vous.

La boutique de bijoux a été fermée au début de la pandémie et les portes sont restées closes en raison d’importants dégâts causés lors de manifestations du mouvement Black Lives Matter. Les propriétaires ont très hâte de revoir leurs clients, mais redoutent un peu l’ouverture, n’ayant pas envie de devoir négocier avec les gens qui résistent au port du masque.

Je possède aussi un restaurant et les gens arrivent sans masque. Je dois toujours leur dire qu’ils ne peuvent pas entrer sans masque, affirme un propriétaire. Ils deviennent colériques, très agressifs. Certains nient l’existence de la COVID. C’est une vraie bataille.

Rachel et Nicole, copropriétaires d'une boutique sur la 2e Avenue, à Birmingham, Alabama. Photo : Radio-Canada / Dorothée Giroux

Les responsables de la santé publique éprouvent de nouvelles difficultés. Le défi maintenant, c’est de se faire une alliée de la population alors qu'elle est vraiment fatiguée des mesures de prévention, et de garder le public engagé dans la même direction.

Mark Wilson, estime que les directeurs de santé publique, comme lui, ont presque épuisé leur capital politique. D’ailleurs, le responsable de la santé publique de l’État et le gouverneur sont poursuivis devant les tribunaux par des groupes qui s’opposent aux mesures sanitaires. Et ce n’est pas le seul obstacle.

Malheureusement les divisions politiques autour de la COVID-19, autant en provenance de l'administration fédérale que des instances locales, c'est extrêmement frustrant. Très difficile. Même le CDC, le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, envoie pour la première fois de son histoire des recommandations qui ont l'air de décisions politiques plutôt que de décisions scientifiques. Mark Wilson