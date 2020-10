En entrevue à Radio-Canada, Kate O'Connor explique pourquoi elle pense que sa jeunesse est un atout pour faire campagne en pleine pandémie et attirer un électorat qui se sent parfois exclu du débat politique.

Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la politique?

J'ai toujours été active en politique. Au secondaire, j'étais à la tête d'un club politique et j'ai co-fondé une revue politique. J'ai donc toujours été intéressée par la politique et les mouvements de justice sociale comme le mouvement environnemental. Et puis, quand j'ai terminé mes études secondaires cet été, j'ai eu l'occasion de participer à la campagne de Sonia Furstenau pour devenir chef du Parti vert. La regarder faire campagne m'a vraiment inspirée.

On voit beaucoup de jeunes s'engager dans la lutte contre les changements climatiques, mais peu comme vous poursuivent leur engagement jusque dans l'arène politique. Pourquoi avoir franchi le pas?

Je pense que beaucoup de jeunes ont l'impression que ça ne sert à rien de s'engager en politique parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes politiciens. En Colombie-Britannique, le plus jeune député a 35 ans. Les jeunes ne voient donc pas d'élu qui leur ressemble ou qui les représente à l'Assemblée législative. Ils se sentent impuissants.

Malgré la pandémie, Kate O'Connor essaye de faire campagne sur le terrain. Photo : Parti vert de la Colombie-Britannique

Aussi, les gens critiquent les jeunes qui ne s'engagent pas en politique, mais quand ceux-ci se présentent ou militent, on leur dit qu'ils sont trop jeunes et on ne les prend pas au sérieux. Je veux mettre fin à ce cycle.

Pourquoi avoir choisi les verts?

Je me présente pour les verts parce que Sonia Furstenau m'inspire tellement! Elle dirige avec gentillesse, compassion et force. Aussi, je me présente pour le Parti vert parce que nous sommes dans une crise climatique. Nous sommes dans une situation d'urgence et les verts le reconnaissent. Enfin, les verts sont là pour demander des comptes au Nouveau Parti démocratique (NPD).

Les priorités de sa campagne : L'urgence climatique

Les droits des Autochtones

La sécurité alimentaire et l'agriculture locale

La santé mentale des jeunes, des personnes LGBTQ lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer et des aînés

Comment se passe votre campagne jusqu'à maintenant?

Ça se passe bien. C'est vraiment excitant. J'ai surtout travaillé à recruter des bénévoles. La réaction est extraordinaire sur les réseaux sociaux. De nombreux jeunes de la Colombie-Britannique, mais aussi de partout au pays, disent qu'ils veulent aider donc c'est très excitant.

Kate O'Connor fait campagne dans la circonscription de Saanich South. Photo : Parti vert de la Colombie-Britannique

Étant la plus jeune, pensez-vous que vous partez avec un avantage pour faire campagne sur les réseaux sociaux?

Tout d'abord, il est ridicule que nous ayons une élection alors que nous vivons deux crises sanitaires à la fois [la crise de la COVID-19 et la crise des opioïdes]. Certainement, les médias sociaux sont devenus plus importants à cause de COVID-19. C'est un énorme avantage pour moi d'être une jeune qui sait comment utiliser les médias sociaux et joindre les gens par d'autres moyens que les moyens traditionnels.

Le contenu de cette entrevue a été synthétisé pour en favoriser la compréhension.