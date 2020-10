Des travailleurs agricoles réclament leur prime gouvernementale de 100 $

Des travailleurs qui ont répondu à l'appel de Québec pour venir travailler dans les champs au mois d'avril n'ont toujours pas eu droit à leur prime de 100$ par jour et craignent de ne jamais voir la couleur de cet argent.

Les Montréalaises Ashley Doucet et Audrey F. Laurencelle ont perdu leur emploi en mars dernier à cause de la pandémie.

Ashley travaillait dans l'industrie du cinéma, Audrey au siège social du Cirque du Soleil. Bien loin de leur domaine d'emploi respectif, elles décident de mettre leur botte de travail, leur chapeau et viennent travailler le raisin dans un vignoble de Saint-Armand.

Au mois d'avril en pleine pandémie, des milliers de Québécois ont répondu à l'appel du gouvernement pour pallier au manque de travailleurs étrangers dans les champs de la province. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Le couple répond à l'appel du gouvernement québécois pour sauver la saison des agriculteurs incapables de faire venir de la main-d'œuvre étrangère en raison de la crise de la COVID-19.

Elles ont été fortement incitées par la prime de 100 $ aux travailleurs pour chaque semaine travaillée de 25 heures. Elles apprendront plus tard qu'elles n'y ont pas droit puisqu'elles gagnent 15 $ de l'heure et que la prime est offerte uniquement aux travailleurs rémunérés au salaire minimum de 13,10 $. Une condition qui n'avait pas été mentionnée par le gouvernement au départ assurent-elles.

C'est sûr que c'est frustrant! Je fais moins que la prestation canadienne d'urgence (PCU) et je fais deux heures et demie de route par jour. Audrey F. Laurencelle,

Pour nous c'est pas juste 200$ (pour le couple) c'est 4800 $ si on accumule toute la prime au complet, explique de son côté Ashley Doucet.

On aurait été mieux d'accepter 13,10 $ de l'heure avec la prime de 100 $. On aurait fait plus d'argent que d'être payé 15 $ de l'heure , rétorque Audrey.

Pour répondre aux critiques, quelques semaines après l'annonce, le gouvernement a élargi la prime à cinq travailleurs supplémentaires par ferme payée au-delà du salaire minimum.

Mais qui y aura droit? se question les travailleurs du vignoble de Saint-Armand. Ils sont une quinzaine d'employés. Il y aura des laissés pour compte.

Après cinq mois travaillé dans les champs avec les canicules et le dur travail physique, on le mérite amplement le 100 $ , note Marie-Andrée Legault, une retraitée qui n'avait pas besoin de ce travail, mais qui l'a fait pour donner un coup de main.

Depuis le début de la campagne «Travailler à la ferme : J’y vais sur-le-champ!» plus de 7000 travailleurs étrangers temporaires sont venus travailler au Québec. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Une situation qui révolte aussi la présidente de la Coopérative pour l'agriculture de proximité écologique (CAPÉ).

Lorsqu'il y a eu l'annonce en conférence de presse, on n'a pas du tout parlé du fait qu'il y aurait un revenu plafonné , explique Caroline Poirier.

Propriétaire d'une ferme avec sept employés à Lingwick, elle s'est assuré que personne ne perd aux changes.

J'ai dû faire de la péréquation à travers tout ça dans l'entreprise pour essayer de maintenir un sentiment d'équité à travers l'équipe.

Depuis mars, près de 3000 travailleurs québécois avec ou sans expérience et plus de 7000 travailleurs étrangers temporaires ont répondu à l'appel de Québec.

Plusieurs se trouvent dans la même situation face à la prime de 100$.

Une plainte a d'ailleurs été déposée à la Commission des droits de la personne et droits de la jeunesse.

De son côté, le gouvernement affirme avoir été proactif, entre autres avec ces primes pour aider les travailleurs agricoles durant la crise, une mesure salariale toujours en vigueur jusqu'au 31 octobre 2020.

Nous avons également investi dans un programme de déplacement de la main-d'oeuvre qui a permis aux exploitations agricoles de faire face aux frais de transport additionnels anticipés au cours des derniers mois , ajoute par écrit l'attachée de presse du ministre de l'Agriculture André Lamontagne.

Le gouvernement n'a pas voulu commenter davantage la question parce que le dossier des primes est maintenant judiciarisé.

D'après un reportage de Philippe Grenier