La mairesse de Longueuil propose un gel des taxes foncières

Longueuil est en voie d’adopter son budget pour la prochaine année et Mme Parent a donné la directive aux fonctionnaires de la municipalité de formuler une proposition budgétaire selon ces paramètres et de la soumettre à la Commission des finances, des ressources humaines et des grands projets, composée d’élus.

Dans un communiqué, le cabinet de la mairesse a indiqué que l’aide financière de 2,3 milliards de dollars promise aux municipalités et aux organismes gérant le transport collectif par le gouvernement du Québec permettrait à la Ville d’appliquer ce gel sans réduire les services municipaux et sans accroître le fardeau fiscal des particuliers et des entreprises, pour qui les impacts économiques de la COVID-19 ont été importants .

Ce sont ces répercussions que la mairesse espère réduire alors que nous entrons de plein fouet dans la deuxième vague .

La municipalité avait haussé les taxes foncières de 2,5 % lors de l’adoption de son budget 2020, sa plus importante augmentation depuis 2015. Elle n’avait toutefois procédé à aucune hausse en 2018 et 2019.

Les taxes foncières représentent environ 75 % des revenus de la Ville de Longueuil qui, dans son budget 2020, estime à près de 343 millions de dollars ses revenus liés aux diverses taxes municipales.