Mea culpa du PLQ au sujet de son projet de loi sur le service aérien régional

Les réactions ont été vives lorsque le Parti libéral a déposé son projet de loi.

Les principaux intéressés ont été surpris de constater qu'ils n'avaient pas été consultés alors que ce document les concerne.

La cheffe du Parti libéral, Dominique Anglade, dit avoir parlé avec des gens, mais... peut-être pas assez. Quand des choses comme ça se produisent, tu te dis "Bon... Qu’est-ce qu’on peut améliorer pour la prochaine fois? Comment est-ce qu’on peut mieux travailler ensemble?" C’est ça qui est très important, c’est avoir le dialogue.

Je l’admets. On va travailler ensemble à partir de maintenant pour être sûr que tout soit bien intégré.

Et pour bien intégrer ces besoins, Dominique Anglade dit qu'elle rencontrera tous les responsables.

Elle souligne l'importance d'avoir accès à des billets d’avion à prix juste et d'assurer une saine compétition.Mme Anglade veut que le service aérien régional soit jugé essentiel par la CAQCoalition avenir Québec et qu'il bénéficie d'un financement adéquat.

Elle se dit être prête à tous changements utiles.

Chaque région va définir la manière dont elle veut amener son projet. Donc, il se peut qu’avec les modifications qui soient amenées, qu’il y ait des changements que l’on veuille apporter au projet de loi.

C’est sûr que c’est une pratique un peu frustrante , exprime le président de la Régie intermunicipale de l'aéroport régional de Mont-Joli, Bruno Paradis, qui attend tout de même avec impatience la venue de la cheffe du PLQParti libéral du Québec .

Je pense que ça devrait être un réflexe de tenter d’avoir le pouls de plusieurs régions avant de vouloir arriver avec de bonnes intentions, avant d’arriver des fois avec des solutions qui ne correspondent pas vraiment à nos besoins , affirme-t-il.

Le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, rappelle que les élus attendent depuis longtemps l'occasion de se faire entendre par les élus de l'Assemblée nationale.

Faute avouée est à moitié pardonnée. [...] On ne souhaite pas quelque chose qui est fait trop rapidement. Il faut bien analyser et prendre le temps et surtout entendre le milieu.

Réjean Porlier, maire de Sept-Îles