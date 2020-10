22 mises à pied au musée Science Nord

Le musée scientifique a vu le nombre de ses visiteurs chuter au cours de l'été en raison de la crise sanitaire, passant de 50 000 à 8000 entrées.

La cause [des mises à pied] est que Science Nord doit auto-générer plus de 67 % de son financement par des sources comme les billets d'admission et la vente de nourriture. (...) Donc avec l'évaporation de cet argent-là, nous perdons vraiment une grande partie de nos revenus.

Guy Labine, directeur général de Science Nord