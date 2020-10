La clinique Minowé, porte d’entrée des Autochtones vers les soins de santé

Le modèle de la clinique Minowé, au Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, pourrait être l’une des pistes de solution pour répondre aux besoins de cette communauté.

Mise sur pied il y a plus de 10 ans, la clinique offre aujourd’hui les services d’une infirmière à même les murs du Centre d’amitié, avec la collaboration d’un médecin. Karoland Guinard y prodigue des soins courants et un suivi individualisé qui fait une réelle différence pour ses nombreux usagers. Elle se déplace à domicile au besoin et assure aussi des visites au centre de répit Chez Willie.

On veut avant tout que ça soit un service culturellement sécurisant, précise l’infirmière. Les gens connaissent les lieux, ils y sont à l’aise. Ça crée des liens plus familiers. On sait que les gens de cette communauté sont résilients et ils attendent souvent trop tard pour consulter aux urgences. Avec un service ici, on peut les prendre en charge plus rapidement et éviter des conséquences graves pour leur santé.

Lena Wawatie, une usagère des services de la clinique, dit y retrouver un grand sentiment de sécurité.

Ici, on ne vit pas de discrimination, pas de jugement, explique-t-elle. Ils prennent le temps de s’occuper de moi et de me comprendre. Je sais que plusieurs membres de ma communauté me parlent beaucoup qu’ils ne veulent pas aller à l’hôpital pour ne pas vivre de discrimination. Je leur parle de la clinique. On a besoin de plus de places comme celle-ci.

Cette volonté de voir ce modèle se développer est partagée par Édith Cloutier, directrice du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, qui rappelle qu’il s’agit là d’un appel à l’action dans le rapport de la Commission Viens.

On a proposé ce projet en 2009 pour rendre les soins plus accessibles aux Autochtones. Ça demeure toujours vrai aujourd’hui qu’ils sont peu visibles dans les services publics, malgré des problèmes de santé plus fréquents. En déployant un service du genre dans nos murs, on leur permet de retrouver une sécurité sur le plan culturel. Mais ça va bien au-delà du biomédical. C’est devenu une composante de notre offre de service globale pour travailler sur le mieux-être des Autochtones.

La clinique Minowé pourrait servir de modèle dans les autres régions du Québec. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Édith Cloutier rêve maintenant de voir le gouvernement assurer la survie à long terme de la clinique en l’intégrant à l’offre de services du système public de santé, avec un financement récurrent et adéquat.