Saint-Pascal acquiert un nouveau camion incendie

Ce nouveau véhicule, conçu sur mesure et spécifiquement pour la brigade, est un camion autopompe-citerne qui permettra de transporter jusqu'à cinq pompiers.

Il sera stationné à la caserne de Saint-Philippe-de-Néri. Son coût est évalué à environ un demi-million de dollars.

Le remplacement de ce camion était devenu nécessaire, selon les normes en vigueur, puisque l'ancienne autopompe en était à 20 ans de service. Les gens de Saint-Philippe sont vraiment enchantés de notre nouvelle acquisition. Des gens viennent même à la fenêtre de la caserne pour observer le camion , indique Éric Lévesque, directeur du Service intermunicipal de sécurité incendie de Saint-Pascal.

Toutefois, l'ancien camion autopompe, qui était en service depuis 1999 à Saint-Philippe-de-Néri, ne part pas à la retraite tout de suite.

Il a encore plusieurs années de bons et de loyaux services à offrir. Comme on a de la place à la caserne de Saint-Pascal, on va l'envoyer là. Il nous sera certainement très utile , conclut Éric Lévesque.

Le service incendie de Saint-Pascal dessert aussi Saint-Bruno, Saint-Germain, Kamouraska, Sainte-Hélène et Saint-Philippe-de-Néri.

Avec les informations de Jérôme Lévesque-Boucher