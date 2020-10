Les examens provinciaux de janvier pour les élèves de 12e année au Manitoba sont annulés

Le ministre de l'Éducation du Manitoba, Kelvin Goertzen, a envoyé des lettres aux divisions scolaires qui en ont accusé réception le 1er octobre.

La décision a été prise en raison d’inquiétudes quant au fait des environnements d’apprentissage en classe et à distance et la transition possible vers l'apprentissage à distance qui compromet l'égalité d'accès à l'instruction , indique la lettre.

Cette dernière précise que: bien que certains élèves soient revenus à des scénarios d'apprentissage complets en classe, beaucoup ne l'ont pas fait . Depuis la rentrée scolaire, de nombreux élèves alternent leurs journées entre les cours en classe et à domicile.

La mise en œuvre d'un test provincial dans ces contextes soulève des questions quant à l'équité envers les élèves et la validité des données si les tests devaient se dérouler , indique Kelvin Goertzen dans sa lettre.

Selon le ministre de l’Éducation, l'annulation des examens provinciaux prévus en janvier devrait ainsi aider à soulager l'anxiété des enseignants et des élèves.

Aucune décision n'a encore été prise concernant les examens de mai et juin. Une décision doit être rendue en février, indique la lettre.