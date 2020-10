Laniel retrouve son dépanneur après quatre ans d’absence

Un couple de Rouyn-Noranda fait le pari d’ouvrir un commerce dans un village de 80 personnes en pleine pandémie. Il s’agit d’un choix réfléchi et calculé, explique la copropriétaire Marie-Ève Perreault.

La COVID m’a fait prendre beaucoup de prises de conscience et j’avais envie d’un nouveau départ. On s’est dit pourquoi pas… si on ne l’essaie pas, on ne le saura pas , raconte-t-elle.

Le nouveau dépanneur de Laniel Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Marie-Ève Perreault tient déjà les rênes d’une entreprise à Rouyn-Noranda. Les défis ne lui font pas peur. Avec son conjoint, elle a décidé d’acheter le dépanneur et le terrain de camping de Laniel.

Ce sont d’abord et avant tout les élus du territoire non organisé de Laniel qui ont convaincu le couple de se lancer dans cette aventure.

Ils nous ont vraiment démontré le potentiel que Laniel pouvait avoir. Ils nous ont fait ressentir et croire que Laniel pouvait retrouver la noblesse qu’elle n’a plus et que le village a déjà pu avoir , explique-t-elle.

L’immeuble situé est cœur du territoire de Laniel a complètement été rénové. Le commerce qui porte maintenant le nom O PERSAY sera ouvert 7 jours sur 7 et offrira aussi de l’essence.

On a vraiment évalué et discuté avec plusieurs personnes, dont les gens de la Sépaq. Les gens de Laniel méritent d’avoir un service qui va être ouvert à l’année. On espère que la population de Laniel va venir nous rencontrer , ajoute Marie-Ève Perreault.

Pour le développement touristique et économique

Pour la présidente du comité municipal de Laniel, Patricia Noël, cette ouverture s’inscrit dans une continuité de développement pour sa municipalité, alors que l’industrie touristique bat son plein avec l’arrivée de parc national d’Opémican.

C’est une très bonne nouvelle. Je dirais même que c’est une belle cohérence avec la situation touristique que l’on vit présentement. Ça va de soi que la réouverture de dépanneur fait en sorte que c’est un bon présage pour le développement de notre milieu , se réjouit-elle.

Le projet de dépanneur représente la phase 1 d’un grand projet d’envergure, encore tenu secret, dont rêvent Marie-Ève Perreault et son conjoint.